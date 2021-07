Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene, men alt tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Nå har mye av det kanskje gått i glemmeboken. Derfor tenker vi det er på sin plass med et gjensyn!

I dag ser vi nærmere på det som pyntet sidevinduene på mange biler. Nemlig vindavviserne.

Windshield, rain guard, wind reflector – eller kort og godt; vindavviser på norsk. Kjært barn har som kjent mange navn.

Men én ting skal disse små plastbitene til å feste på bilens sideruter i alle fall ha – for i motsetning til mye annet «nyttig» tilbehør vi pyntet bilene våre med på 80-tallet, hadde disse en misjon og en funksjon. Og de virket! I alle fall til en viss grad. Som vanlig lovte nok reklamen litt mer enn den kunne holde.

Vindavviserne gjorde at man kunne lufte ut i bilen uten å få regn inn. Om man ikke tok vinduet for langt ned da …

Hvem kjøpte dette?

I motsetning til mye av det andre ekstrautstyret som ble montert på biler, ble ikke disse bare kjøpt av ungdom med behov for å sette personlig preg på bilen.

Dette var jo før aircondition, automatiske klimaanlegg og kupefiltre gjorde sitt inntog i biler flest. Dessuten var det lenge før noen røykelov trådte i kraft og mange benyttet anledningen til å «ta seg en blås» også i bilen. Dermed var behov for både utlufting og friskluft større enn det er i dag.

Dermed var dette for alle. Enten du var 18 med rykende ferskt førerkort i høyre baklomma på den møkkete jeansen, eller pen mann med grått hår og attachekoffert.

Hvilke biler passet dette best til?

De hadde – og har, faktisk en praktisk funksjon. Man får kjøpt de til mange bilmodeller fortsatt.

Disse settene, som kostet rundt 350 kroner den gangen, ble montert på alt fra nye Peugeot 305, via gamle VW Bobler, nyere Ford Sierra og til nye, store dyre Mercedeser og alt imellom der. Gjerne i kombinasjon med forkrommede hjulbuelister og hvite trekk på nakkestøttene. Og kanskje en Bobbysocks-kassett i spilleren ...

Vindavvisere var nesten uansett biltype og bileier, ikke feil. De ble kjøpt av alle som kjøpte bil. Enten den var ny eller gammel.

Om de passet godt eller dårlig til noen biler, er ikke lett å si. Personlig holder vi nok en knapp på at det passet best på litt større biler som Opel Omega, Peugeot 505, Volvo 740 og så videre. Da gjorde de gjerne litt mindre av seg og var litt mer diskret, enn på småbiler.

Hva skulle det være godt for?

Det var jo som nevnt dette med utlufting og friskluft, da. Her kunne du ha vinduet på gløtt uten å få trekk og regn inn i bilen. Dessuten tok det jo litt av for vindsus og turbulens som alltid oppstår med åpne vinduer. Slik sett fungerte de etter hensikten.

Man kunne også går fra bilen med en liten glippe på vinduet og samtidig ha litt gjennomtrekk en varm sommerdag, uten at det syntes for godt. Vindaviseren dekket jo luftespalten.

Det hindret (visstnok ifølge reklamen) at regndråper la seg på sideruten da lufstrømmen effektivt ledet regnet forbi. Bedre sikt skulle bli resultatet. Mange av disse vindavviserne var også tonet / farget – i motsetning til de fleste bilvinduer den gang. Dermed skulle man (igjen ifølge reklamen) ikke bli så blendet av sollys fra siden, da vindaviseren tok av for dette også.

Men reklamen ga seg ikke der. Det skulle også bli vanskeligere å bryte seg inn i bilen. Den gangen var det ståltråd med en liten krok ned på den innvendige dør-knotten som gjaldt. Det vet alle som har låst nøkkelen inne i en gammel bil … Nå tror vi neppe at disse små plastdekslene som enten var klemt inn mellom siderute og vinduspakning, eller festet med dobbeltsidig tape, skremte bort de ivrigste biltyvene.

Var det noen ulemper?

Vindavviserne var enkle å montere. Man behøvde ikke en gang gul kjøredress for å gjøre jobben selv.

Nei det var ingen direkte ulemper knyttet til disse.

Dessuten var de både billige i innkjøp og enkle å montere.

Har dette noe for seg i dag?

Jeg tror ikke du får my uttelling på oddsen om du spår at salget av vindavvisere har sunket «litt» siden toppårene.

Trendene forandrer seg. Som vi allerede har vært inne på; det har bilene også gjort. Men du får fortsatt kjøpt vindavvisere, den dag i dag. Til overraskende mange biler, faktisk. Vi kan kjapt nevne Tesla Model 3, Volvo V70 og Volvo 240, Nissan Leaf, Ford F-150 pickup, Renault Zoe – bare for å ta noen. Prisene ligger på fra rundt 800-900 kroner for et sett.

De har jo det samme for seg nå som de hadde under storhetstiden på 80-tallet – dog uten at vi tror disse vil gjøre noe stort comeback.

Har man derimot en hyggelig 80-talls bil i garasjen, er jo dette et tidsriktig og morsomt tilbehør som mange vil nikke gjenkjennende til.

