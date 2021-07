Norsk playboy-modell med oppgjør: – Jeg vet at det jeg gjør ikke er porno, det er vakkert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Vennene til playboy-modellen Amalie Olufsen (23) fikk sjokk første gang hun la ut et bilde på sosiale medier.

Amalie Olufsen (23) fra Mo i Rana har på kort tid etablert seg som en internasjonal modell. På 12 måneder har hun vært forsidepike i Playboy hele tre ganger.

Nå er det på forsiden av juliutgaven av Playboy Mexico 23-åringen poserer, i tillegg til flere sider inne i bladet.

FORSIDE: Slik ser forsiden av Playboy Mexico ut. Foto: Ana Dias

– Jeg har hele livet hatt et ønske om å være modell, så det at jeg får muligheten nå er bare helt fantastisk, forteller Olufsen til God kveld Norge.

Trodde hun var hacket

Olufsen som kommer fra Mo i Rana, et lite sted hvor alle kjenner alle. 23-åringen forteller at naboene på hjemstedet fikk sjokk første gang hun la ut et undertøysbilde på Instagram-profilen sin.

– Folk trodde jeg var blitt hacket, og det var helt kaos, forteller hun og fortsetter:

– Men de har tatt meg imot kjempegodt, og jeg får ekstremt mye støtte fra de hjemme.

STOLT: Amalie Olufsen er stolt over å vise frem kroppen sin. Foto: Ana Dias

Hun forklarer også at foreldrene støtter henne i det hun gjør, selv om de var skeptiske i starten.

– Mamma visste ikke hva Playboy var, og hun fortalte meg at bildene jeg legger ut kom til å være på internett for alltid. Men nå støtter de meg, og jeg er så heldig som har de foreldrene jeg har, forklarer 23-åringen.

Nakenhet er vakkert

Nordlendingen synes ikke det er problematisk å legge ut lettkledde bilder.

– For meg er det helt naturlig. Jeg syns nakenhet er skikkelig fint, og at man kan få lov til å vise det man selv vil.

– Det er litt tabu å jobbe som modell slik som jeg gjør. Det er egentlig ikke «lov» til å vise så mye kropp, det faller fort over til at folk tror det er porno.

– Jeg vet at det jeg gjør ikke er porno, det er vakkert.

PLAYBOY: Dette er ett av bildene som er i bladet. Foto: Ana Dias

En av få nordmenn

Siden oppstarten i 1953 har kun en håndfull norske jenter prydet internasjonale forsider av det legendariske mannebladet.

Liv Lindeland og Lillian Müller var «Playmate of the year» i henholdsvis 1972 og 1976, mens i 2009 dukket Kristine Sjulstok opp på forsiden av en spesialutgave.

Tre år tidligere var det Triana Iglesias som prydet forsiden av en spansk undertøysspesial.

NORSK: Triana Iglesias, Liv Lindeland og Lillian Müller har kastet klærne i Playboy. Foto: Arkiv

Olufsen forklarer at hun har en drøm om å bli skuespiller, og kunne gjerne tenkt seg flere skuespiller-oppdrag. Til nå har hun medvirket i en ComeOn!-reklamefilm sammen med John Carew.

– Jeg har så lyst til å jobbe som skuespiller. Film, serie eller reklame, det er så gøy. Jeg kunne også tenkt meg å vært med i reality, men da må det være Farmen eller noe sånn, sier hun.