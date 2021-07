Reisetips fra meteorologen: – Dette er et bra sted å være

Den kommende uken er det meldt mye forskjellig vær, men meteorologen har ett sted han ville dratt for å ha best mulighet for sol i løpet av den neste uken.

I løpet av helgen har det vært høye temperaturer i store deler av landet. Vakthavende meteorolog i Storm, Olav Krogsæter, sier til TV 2 at Nord-Norge og Trøndelag har vært klare vinnere.

– I går ble det målt hele 34 grader i Saltdal i Nordland. Dette er nok en temperaturrekord i år, sier han.

Finvær i nord

Meteorologen mener at nord er det sikreste alternativet de neste par dagene.

– Nord-Norge og Trøndelag har hatt høye temperaturer hele helgen, og disse stedene ser ut til å få beholde finværet i løpet av de neste to dagene og fortsetter:

– Hvis jeg skulle dratt på ferie i Norge hadde jeg valgt å dra nordover disse to dagene.

Han påpeker at det til tross for finværet, kan være en del morgentåke tidlig på dagen, fra Lofoten til Finnmark.

– I Troms og Finnmark har de i løpet av helgen hatt opp mot 30 grader, noe som også fortsetter de neste par dagene, sier Krogsæter.

Endring fra onsdag

Selv om Nord-Norge nå kan høres ut som et fristende alternativ, er meteorologen kjapp med å påpeke at finværet der ikke varer så lenge.

– Fra onsdag svekkes høytrykket i nord, og da vil det bli like ustabilt som i resten av landet, sier meteorologen.

Til tross for dette, mener han det er grunn til å tro at det nok en gang kan snu mot slutten av uken.

– Meldingene viser at det fra fredag igjen ser litt finere ut i nord. Det kan tyde på et skifte inn mot helgen, sier han.

– Typisk sommervær

Meteorologen forklarer videre at det i Sør-Norge blir mer ustabilt.

– Den neste uken vil det bli ganske ustabilt vær i sør. Det er det vi liker å kalle typisk sommervær eller typisk julivær.

Med typisk sommervær mener han dagene fylt med alt fra sol og høye temperaturer til regn og tordenvær. Krogsæter mener tordenværet som rammet Østlandet og Vestlandet i går ikke er helt over enda.

– Mandag kan det også komme noe torden, men ikke i like stor grad som i går, sier han.

Hvor ville du dratt?

Mange velger i løpet av sommeren å ta turen ned mot «det glade Sørlandet» for å ha best mulig sjanse for fint vær. Her er meteorologen usikker på om det vil lønne seg den neste uken.

– Det skal være ganske ustabilt den neste uken i sør, men det er utover kveldene at bygene pleier å komme, sier han og fortsetter:

– Selv om det er skiftende vær, vil det være høye temperaturer. Når det er bygevær, pleier det også å være indre strøk som blir hardest rammet av regnbygene.

På spørsmål om hvor meteorologen selv ville reist, etter de to dagene i nord, er svaret:

– Kysten er et bra sted å være totalt sett. De vil få innslag av byger de også, men der er det best sjanse for å få litt solglimt fra onsdag av.