Lars (22) fikk drømmejobben da det ringte fra skjult nummer

Tidlig i 2020 flyttet Lars til Oslo uten jobb, bosted eller en plan. Da sendte han en tekstmelding til daværende kulturminister Trine Skei Grande.

Han skrev at hvis hun syntes det var litt for få trøndere i regjering, så stod han uten jobb og var tilgjengelig.

– Dagen etter ringte det fra skjult nummer, og Trine spurte om jeg ville bli hennes politiske rådgiver, forteller Brandsås.

Nå har han vært rådgiver for tre ulike statsråder, og jobber for øyeblikket for næringsminister Iselin Nybø (V).

PÅ JOBB: Lars følger med på Venstres sommerpressekonferanse tidligere i år. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

Var lite interessert

I en ny episode av TV 2-serien «Ekte» forteller Brandsås om hvordan han fant sin vei inn i politikken i ung alder. For som mange andre var han i utgangspunktet lite interessert i politikk i ungdomsårene.

Ved kommune- og fylkesvalget i 2019 stemte 53 prosent av førstegangsvelgerne, altså de som er mellom 18 og 21 år.

– Man kan godt si at man ikke bryr seg om politikk, det var jo sånn jeg var selv også. Men alle de som sier det har noe de bryr seg om, mener Lars.

Etter hvert oppdaget 22-åringen at «alt» er politikk. Han engasjerte seg i Venstre, og ble etter hvert nestleder i Unge Venstre.

Se Lars' sin underholdende forklaring på hvorfor alt er politikk:

Bak kulissene

Som politisk rådgiver har Brandsås en variert arbeidshverdag med mange ulike oppgaver som må løses.

– Jeg skal få politikken til Iselin ut i media, gjerne denge litt mot opposisjonen, passe på at hun fremstår som en flink politiker. Så er jeg både veskeholder og slave innimellom, forteller han.

I blant må han også bistå som stylist.

– På blodseriøse ting, som den pressekonferansen da de stengte ned landet, var det viktig å vise at Iselin er seriøs. Da må hun ha på seg et antrekk som tilsier at hun tar det seriøst, gjerne ikke noen spreke farger for eksempel, sier han.

MØTE: Næringsminister Iselin Nybø og staben hennes har kalendermøte. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

Ved årets stortingsvalg 13. september mener Brandsås det er viktig at enda flere unge bruker stemmeretten sin.

– Politikken angår de unge, alltid, men de bare tenker kanskje ikke over det, sier han.