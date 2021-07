Fjerner ikke sesongen med voldtektstiltalt reality-deltaker

Produksjonsselskapet har besluttet å beholde sesongen hvor en voldtektstiltalt reality-deltaker er med. Etter hva God kveld Norge og TV 2 erfarer, vil det likevel få konsekvenser for personen.

I vinter starter rettssaken mot reality-profilen som er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig.

Vedkommende var siktet under deltakelsen i den omstridte reality-serien, men unnlot å fortelle dette til produksjonsselskapet.

Kontraktsbrudd

TV 2 og God kveld Norge har tidligere fortalt at personer som deltar i reality-program skriver under på en kontrakt.

I denne kontrakten står det tydelig at man må opplyse om politietterforskninger og/eller tidligere dommer.

Produksjonsselskapet mener at reality-deltakeren brøt kontrakten da personen unnlot å fortelle om siktelsen. Etter hva God kveld Norge erfarer, jobber de i disse dager med å finne en passende straff for kontraktsbruddet.

Produksjonsselskapet er klare på at de ikke på noen måte kan legge seg borti de juridiske sidene av straffesaken, og at den må avgjøres av retten.

Pressesjefen i TV-kanalen er sparsom med informasjon, og ønsker i utgangspunktet ikke å uttale seg på det nåværende tidspunktet, men sier følgende:

– Det er mange hensyn å ta i denne saken, så derfor betrakter vi dette som et internt anliggende.

Dette er noen av spørsmålene produksjonsselskapet har fått, men foreløpig ikke svart på: Når og hvordan fikk dere vite om siktelsen og tiltalen?

Vil denne saken få konsekvenser for eventuelle kommende sesonger av reality-serien?

Vil dette få konsekvenser for deltakeren? I så fall, hvilke?

Hvilke rutiner hadde dere for å unngå at noe slikt skulle skje?

Hvorfor fjerner dere ikke denne sesongen?

Fjerner ikke sesongen

De siste ukene har det vært diskusjoner rundt om den aktuelle sesongen må fjernes fra strømmetjenester, på grunn av den voldtektstiltalte.

Produksjonsselskapet har konkludert med at dette ikke blir aktuelt i første omgang.

God kveld Norge erfarer likevel at de jobber med forskjellige tiltak rundt sesongen. Et av disse tiltakene kan for eksempel være å klippe om, eller klippe bort, deler av sesongen.

Reality-profilens forsvarer har vært klar på at det ville vært forhåndsdømming å fjerne sesongen før en potensiell dom foreligger.

Rettssaken er berammet mot slutten av året og har en strafferamme på opp til seks år.