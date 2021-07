Britney Spears' mor bryter tausheten

For snart to uker siden inntok Britney Spears (39) vitneboksen. Popstjernen ville ha slutt på vergemålet til sin far, Jamie Spears (68). Hun følte seg kontrollert og fanget.

De siste 13 årene har 39-åringens liv nemlig vært kontrollert av farens jernhånd – som styrer hennes personlige gjøremål og økonomi.

I ettertid av rettshøringen har lillesøsteren Jamie Lynn Spears (30) uttalt seg om dramatikken. Nå melder også et annet familiemedlem seg på.

Bryter tausheten

I et telefonintervju med The New Yorker snakker stjernens mor, Lynne Spears, ut etter datterens rettssak og vergemål.

– Jeg har blandede følelser om det hele. Jeg vet ikke hva jeg skal tro ... det er mye smerte, mange bekymringer, forteller hun, og legger til:

VERGEMÅL: Popstjerne Britney Spears var nylig i retten for å vitne mot faren, Jamie Spears. Nå uttaler Britneys mor, Lynne Spears, seg om det hele. Her er Britney avbildet sammen med søsteren Jamie Lynn og moren i 2000. Foto: Charles Bennett / AP / NTB

– Jeg har det bra, men er god på å snakke om andre ting.

Ifølge magasinet skal Lynne ha hvisket under intervjuet, og unnskyldt seg på forhånd, hvis hun la på. Hun ville nemlig ikke snakke med en journalist, hvis et annet familiemedlem kom inn i rommet. Videre var hun sparsommelig med å dele spesifikke detaljer ved saken.

66-åringen har ikke vært en del av det omstridte vergemålet.

Beklaget til fansen

Noen dager etter sjokkuttalelsene i retten beklaget Britney seg direkte til fansen.

Det gjorde hun i et lengre Instagram-innlegg.

«Jeg vil fortelle dere en liten hemmelighet. Jeg tror at vi alle drømmer om å leve et eventyrlig liv og gjennom måten jeg har postet på. Livet mitt har virket ganske fantastisk. Jeg tror det er det vi alle strever mot», skrev hun innledningsvis.

Hun trakk videre frem at livet hennes var langt fra perfekt, og unnskyldte seg overfor tilhengerne.

«Jeg beklager for at jeg har latt som om jeg har vært OK de siste to årene. Jeg gjorde det av stolthet, og jeg var skamfull over å dele hva som skjedde med meg. Men hvem vil vel ikke vise seg fra en morsom side på Instagram», skrev hun.

Popprinsessen ytret til slutt at hun følte at liksom-virkeligheten på sosiale medier hjalp henne.

«Tro det eller ei, å late som om jeg er OK har faktisk hjulpet. Jeg føler Instagram har vært et kult sted for meg å være. Jeg har følt meg betydningsfull til tross for alt jeg gikk igjennom, så det fungerte. Jeg har bestemt meg for å lese mer eventyr».