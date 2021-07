Lignet hvite ormer som steg til værs over Målselva – slik forklarer meteorologen videoen

I helgen var Steve Strøm på fisketur med kona da de oppdaget noe som fløy over Målselva i Målselv kommune.

– Kona skimtet noen lange hvite ormer som steg opp mot himmelen langt borte, sier Strøm.

FILMET: Det var Steve Strøm og kona Audny Strøm som filmet den utrolige videoen. Foto: Privat

Han og kona var på Rossvoll ettersom de har hytte der, og Strøm var raskt ute med å filme hendelsen.

– Jeg så jo etter hvert at det var noe plast som hadde fløyet til værs. Det er mange potetbønder i området, så jeg tror nok det er en sånn hvit, tynn plastduk som de har over potetene, sier Strøm.

– Det var jo spektakulært

I Bardufoss er det en småflyplass, og Strøm sier han nærmest umiddelbart ble bekymret for flytrafikken.

– Det er jo mange skolefly og småfly i området, så det første jeg tenkte var at jeg måtte få varslet flyplassen.

Han forklarer at han ringte de og informerte om plastduken, men at duken la seg på et nærliggende fjell rett etter han filmet.

– Den endte til slutt opp på et lite fjell her borte som heter Akkafjellet. Det er om lag 170 meter over havet, men veldig vanskelig å komme til, sier han.

Tror selv det har med varmen å gjøre

I videoen som Strøm sendte inn til TV 2 er det tydelig at plastduken ikke flyr som følge av vinden. Han er glad han fikk filmet det uvanlige synet.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på videoen på Facebook blant annet. Det var jo spektakulært.

Han tror selv det har noe med den ekstreme varmen å gjøre, og sier det var opp mot 39 grader i luften da han filmet videoen.

– Den sterke heten løfter det meste i nord, ikke bare humøret.

– Et annet værfenomen

Vakthavende meteorolog i Storm, Roar Hansen, reagerte lattermildt da han så den uvanlige videoen.

– Det var artig!

Han forklarer at han først trodde forklaringen kun var den sterke varmen.

– Det første jeg tenkte var at det kanskje skyldtes noe som kan minne om sånne kinesiske ballonger som løftes opp i luften etter de blir varmet opp, sier han og forklarer videre:

– Jeg ble deretter tvilende på om bare varme fra bakken kan få den til å stige. En annen ting er at når han filmer det så er det over en elv, og et vann i seg selv er vanligvis kaldere enn bakken. Nå jeg heller mot at det må være et annet værfenomen.

«Mini-tornadoer»

Hansen forklarer at på varme sommerdager så kan det skapes små mini-tornadoer som blir kalt støv-virvler. Han forklarer at virvlene kan gå helt opp til 20-30 meter over bakken.

– Støv-virvler er en roterende søyle av luft, som samtidig har en vertikal bevegelse oppover. Det har nok gjort at plastduken ble virvlet opp.

Aner ikke hva som skjer bak ham

Meteorologen er enig med Strøm i at plasten trolig stammer fra et jorde eller en åker.

– Bare når du har sterk oppvarming så oppstår slike virvler. En åker har store landområder som blir oppvarmet, så jeg kan tenke meg at plasten lå på et jorde eller lignende, sier Hansen til TV 2.

Han forklarer at dette ikke er et uvanlig sommer-fenomen.

– Det er helt normalt at sånt oppstår på varme sommerdager, og jeg har selv sett det mange ganger. Det er rett og slett virvler av støv og gress som beveger seg rundt og rundt.