Fotballryktene: Vidunderbarnet kan ende opp i Manchester United på billigsalg

Eduardo Camavinga (18) kan ende opp i en klubb for så lite som 300 millioner kroner. Det er én av godbitene i dagens fotballrykter!

Det franske vidunderbarnet Eduardo Camavinga kan gå på billigsalg denne sommeren. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano har Manchester United allerede startet arbeidet med å hente midtbanespilleren, som har kontrakt med Rennes ut kommende sesong.

Romano skriver på Twitter at det kan være mulig at stjerneskuddet går for så lite som 300 millioner kroner.

Liverpool er også ute etter å forsterke midtbanen. Ifølge Liverpool Echo skal Jürgen Klopp og teamet ha blinket ut Borussia Mönchengladbach-spiller Florian Neuhaus (24), som den perfekte signeringen.

Raphael Varane skal være midtstopperen Manchester United ønsker å hente i sommer. Dersom de ikke klarer det skal Ole Gunnar Solskjær og United allerede ha blinket seg ut et annet alternativ. Sevillas franske midtstopper Jules Kounde, er ifølge den spanske storavisen AS på Uniteds radar.

Lorenzo Insigne har vært blant EMs beste spillere. Ifølge Corriere dello Sport, skal Tottenham og Barcelona være blant klubbene som vurderer å hente den tekniske kantspilleren i sommer.

Aston Villa nekter å gi opp Emile Smith-Rowe. Arsenals stjerneskudd viste glimtvis forrige sesong hva han kan bidra med, men skulle nok selv ønske å få enda mer spilletid. Aston Villa skal ifølge Football London allerede ha fått to bud avslått, men nå skal de ha lagt inn et tredje bud.

Barcelona skal ha gitt beskjed til Miralem Pjanic og Samuel Umtiti om at de står fritt til å finne seg en ny klubb i sommer. Den spanske storklubben skal være villig til å la dem forlate Barcelona gratis, som en følge av at de ønsker å få større handlingsrom i kontraktsforhandlinger med nye spillere, ifølge Goal.

Pjanic skal være på ønskelisten til flere storklubber, blant dem Manchester United og Tottenham, ifølge Express.

Superagenten Jorge Mendes jobber med å forlenge Cristiano Ronaldos kontrakt med Juventus. Den portugisiske storscorerens nåværende kontrakt går ut etter kommende sesong, men Ronaldo skal ønske å bli enda lengre i Juventus, skriver Gazzetta dello Sport.