Mushaga Bakenga er sikker på at Odds stjerneskudd Filip Jørgensen får en lysende karriere.

Mushaga Bakenga har fått mye oppmerksomhet for sine prestasjoner i Odd den siste tiden.

Men nå trekker han frem én lagkamerat som han har latt seg imponere av.

For 19 år gamle Filip Rønningen Jørgensen har vist seg frem denne sesongen for Odd. Midtbanespilleren har imponert Bakenga som ikke sparer på superlativene.

– Filip er det største talentet jeg har sett, sier Bakenga om lagkameraten.

– Jeg som ser han hver dag føler det er en veldig stor karriere i vente. Han overrasker meg for hver kamp.

– Hvordan da?

– Han er så god offensivt, det har han vist gang på gang. Han har full oversikt. Han er så rolig og fin fyr, men når han er på banen så er han en maskin.

Store ord

Odds toppscorer ser kvaliteter i begge ender av banen hos det unge stjerneskuddet.

– Han styrer spillet og man skulle aldri trodd han var så ung som han er. Teknisk veldig god, men i det siste så har han også vist sine defensive styrker.

– Jeg kunne ha snakket gode ord om Filip i ti minutter, sier en entusiastisk Bakenga.

Bakenga tok seg god tid til å snakke varmt om 2002-modellen. Han får lyst å trekke paralleller til store stjerner.

– Det er vanskelig å sammenligne han med noen når han er så god på alt. Defensivt er han som N`'golo Kantè, og offensivt har han en ro jeg ikke sett maken til.

Odd-trener Jan Frode Nornes er også imponert over det 19-åringen har vist.

– Filip har hatt en meget god åpning på sesongen. Han er viktig for oss og hjertet i laget. Veldig klok for å være så ung, og du ser at han elsker å spille fotball. Det han gjør utpå der holder høyt nivå, sier han.

Taus om fremtiden

Dermed dukker naturligvis spørsmål om fremtiden hans opp. Unggutten selv er ordknapp om interesser fra større klubber.

– Jeg har ikke hørt noen ting, så jeg vet ingenting, sier han.

Han utelukker likevel ikke at det kan skje ting.

– Agenten ordner de tingene der. Jeg trives i Odd og vi tenker at det er et bra sted nå hvor jeg får utviklet meg. Så får vi se.

– Hva blir viktig for deg om du skal videre?

– Jeg å føle at jeg får spilletid og slike ting. Men det tar jeg når den tid kommer. Jeg tenker ikke på det nå.

Selv om Jørgensen ikke vil si mye, tror Bakenga at han er på radaren til flere klubber allerede.

– Det er garantert interesse allerede. Han har ikke hastverk, men han kommer til å spille i en stor klubb om ikke lenge, tror spissen.

– Vi har mange unge spillere som kan nå langt i Norge og internasjonalt, er alt Jan Frode Nornes vil si.