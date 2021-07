Jan Jönsson ferdig som Stabæk-trener

Søndag tapte Stabæk for Sandefjord.

Kort tid senere bekrefter Stabæk at Jan Jönsson er ferdig som hovedtrener for klubben.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, sier avgjørelsen om å skifte trener har lagt i luften en stund.

– Det var ikke overraskende. Det har vært misnøye rundt hans kampgjennomføring en stund. Med dagens tap, er det forståelig at det kommer en endring, sier Mathisen.

Han mener avgjørelsen om å bytte trener er riktig.

– Jönsson har kanskje ikke de egenskapene som Stabæk trenger akkurat nå, sier Mathisen, som mener Jönssons assistent, Eirik Kjønø, er en naturlig arvtager til jobben.

– Det er ingen andre åpenbare kandidater. Når de først har hentet ham til klubben, regner jeg med han blir hovedtrener. Jeg blir overrasket hvis det kommer inn noen andre, sier Mathisen, som beskriver Kjønø som en av de aller mest spennende trenerne i landet.

Jönsson ledet Stabæk til seriegull i 2008. I 2019 vendte han tilbake til klubben, og ledet laget til to strake åttendeplasser i Eliteserien.

I årets eliteserie har laget slitt, og ligger nest sist på ligaen.

– Janne Jönsson er en legende i Stabæk. Denne sesongen har det imidlertid ikke fungert i det hele tatt, sa TV 2s fotballkomentator, Jesper Mathisen etter tapet for Sandefjord tidligere søndag.

Stabæks styreleder sier i en pressemelding at en endring er nødvendig.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Janne har lagt ned i den perioden han har vært her, og vi ønsker han lykke til fremover, uttaler styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe i en pressemelding.

Jönsson selv sier i pressemeldingen at han er glad for de to åttendeplassen.

– I årets sesong er det blitt for lite poeng. Unggutta har vært flinke og dyktige. Dessverre har vi hatt noen skader på våre eldre spillere, de som skulle være ryggraden i laget og hjelpe unggutta. Det har nok påvirket resultatene i en viss grad, sier han.