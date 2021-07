Northug om soningen: – Jeg var nervøs og spent

I en lengre video postet på sin egen YouTube-kanal, snakker langrennshelten Petter Northug om tilværelsen etter at han ble idømt syv måneders fengsel etter uaktsom kjøring og narkotikalovbrudd.

– Akkurat nå soner jeg dommen jeg fikk rett før jul, på Mestringhusenes døgnbehandlingsklinikk på Bolkesjø, innleder Northug videoen.

Dommen begynte han å sone i midten av februar.

– Jeg har tatt del i programmet siden da. Det har vært lærerikt og spennende. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg var nervøs og spent. Etter hvert har jeg skjønt hva det går ut på, sier Northug.

I den åpenhjertige praten sier 35-åringen at han har lært seg selv å kjenne.

– Det er mange forskjellige historier her. For meg har dette vært en fin skole og en god læring. Jeg sitter igjen med noe jeg kunne ønske jeg satt med for lenge siden, sier han.

– Jeg er veldig glad nå.

Northug sier soningen opplevdes skummel i starten.

– Det har vært uvant. Jeg har ikke vært vant til å snakke om følelser eller hvorfor ting har blitt som de har blitt. Jeg har levd et liv med tunnelsyn, hvor alt har handlet om meg selv. Her har jeg lært om hvorfor det har blitt slik og hvorfor jeg har tatt de valgene jeg har tatt.

Den tidligere OL- og VM-vinneren sier han har fått hjelp av mange flinke folk.

– Det gjør at jeg i dag er mye mer åpen for hvorfor ting har blitt som det har blitt. Jeg er veldig glad nå. Etter hvert som tiden gikk, kjente jeg at dette var noe som ga meg noe, sier han om soningen.

– Jeg vokser på det som person, og blir mer klar over ting. Man blir også veldig åpen og ærlig av å være her. Det håper jeg at jeg skal fortsette å være mot både venner, familie og alle rundt meg, sier Northug.

Han sier oppholdet på Bolkesjø hjelper ham med overgangen fra å være toppidrettsmennesket Petter til å bli mennesket Petter.

– Den overgangen er nok vanskeligere enn mange tror, og var veldig vanskelig for meg. Det jeg er mest glad for, er at jeg kan ha et menneskelig syn på verden etter toppidrettslivet, sier han.

– Noe jeg har vokst mye på

Langrennshelten sier han er veldig glad for at han har vært gjennom programmet, og lært så mye om seg selv og andre.

– Det er noe jeg har vokst mye på og burde ha gjort rett etter at jeg la opp. Kanskje før jeg la opp også, sier han.

Northug forteller at en vanlig dag på behandlingssenteret i stor grad består av gruppeterapi.

– I tillegg er det hverdagslige gjøremål som vasking, rydding og å hjelpe på kjøkkenet.

34-åringen sier han sitter igjen med vanvittig mye lærdom etter oppholdet.

– Jeg har lært om de valgene jeg tok da jeg var ung, for å oppnå drømmene mine. Jeg var jo ikke tilstedeværende nesten i familien min, alt handlet om å trene og gå fort på ski. Jeg var ikke mulig å få kontakt med. Jeg var veldig opptatt av meg selv, sier Northug og fortsetter:

– Men jeg har også funnet ut at det var det som kanskje krevdes for å bli best.

I videoen svarer Northug slik på spørsmål om han noen gang blir å se igjen i skisporet:

– Jeg håper å gå på ski, være i form og kanskje gå noen løp. Det er målet. Jeg brenner for langrennssporten, den sporten som har brakt meg dit jeg er i dag, sier Northug.