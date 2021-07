Flere ryttere må forlate Tour de France

Tour de France er over for franske spurtstjerner.

Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) satt i en gruppe som klarte tidsfristen på søndagens harde fjelletappe med fem sekunders (!) margin, men for flere er Tour de France over etter ni etapper etter å ha brukt for lang tid.

De franske spurtstjernene Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og Bryan Coquard (B&B Hotels) får ikke stille til start i Albertville tirsdag. Det samme gjelder Stefan de Bod (Astana), Loïc Vliegen (Intermarchés-Wanty Gobert), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) og Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), som heller ikke klarte tidsfristen 37.21 etter etappeseier Ben O'Connors målgang.

Sporza skriver at Nicholas Dlamini (Qhubeka-NextHash) lider samme skjebne etter at sørafrikaneren gikk i bakken på etappen.

Groupama-FDJ bekrefter at juryen har avgjort at det ikke blir gjort noe unntak.

Stake Laengen: – Ganske jævlig

Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) og Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) kom trygt innenfor tidsfristen på en etappe som var meget kald for rytterne. Det regnet og var lave temperaturer gjennom hele dagen.

– Det var ganske jævlig underveis. På et tidspunkt måtte jeg stoppe og bytte alt av tøy. Jeg var heldig som hadde bil nummer to der. Da fikk mekanikeren byttet klærne mine og fått på meg hansker. Jeg tror jeg hadde strøket med på det ene fjellet hvis jeg ikke hadde gjort det. Jeg var så kald, sier Stake Laengen til TV 2.

– Det var en tung dag. Det var en av de tyngste dagene, tror jeg, men det var mange i gruppen min. Nå blir det absolutt godt med en hviledag, sier Boasson-Hagen til TV 2.

Cavendish brøt sammen

Også Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) klarte tidsfristen. Da han kom inn på oppløpet, jublet han, før han brast sammen i gråt.

– Å komme gjennom denne etappen betyr mer enn seirene mine. Det var forferdelig. Det var godt å ha med seg lagkameratene mine. De kunne lett sittet med i en annen gruppe, men de var der for meg, presset meg og støttet meg. Jeg er følelsesladet nå, sier Cavendish.

Cavendish står med to etappeseirer i Tour de France så langt i sommer.

– Det var disse dagene her jeg har glemt var en del av Tour de France, smiler Cavendish.

Med Demáre og Coquard ute er to av konkurrentene til Cavendish borte. Briten står med 32 etappeseirer i Tour de France, kun to færre enn Eddy Merckx. Tirsdag kommer en flat etappe fra Albertville til Valence, men først kommer den første hviledagen i årets Tour de France.