Senket serielederen: – Kan bety veldig, veldig mye

Skålevik sørget for Moldes første poengtap på seks kamper

Sarpsborg 08 - Molde 1-0

Da Sarpsborg slo serieleder Molde søndag, gjorde Steffen Lie Skålevik noe han ikke har gjort siden 2. august i fjor: score mål i eliteserien.

Hodescoringen ble også kampens eneste, og vant dermed kampen for et poengjagende hjemmelag.

– For Sarpsborg kan dette bety veldig, veldig mye, sa Jesper Mathisen om seieren, som gjør at Sarpsborg klatrer til ellevteplass på eliteserietabellen.

Kampens åpning var tett og jevn.

Da Svein Oddvar Moen blåste av den første omgangen, hadde ingen av lagene scoret mål, til tross for to sjanser til hvert av lagene. Molde slet med å finne veien gjennom et kompakt Sarpsborg-forsvar.

Samtidig spilte hjemmelaget seg til flere sjanser, noe som betalte seg et kvarter før slutt.

Da dukket Steffen Lie Skålevik opp, og kriget inn sitt første mål for sesongen.

– Bojang slår et kjempeinnlegg og Linde er på bærtur. Der er Steffen Lie Skålevik knallsterk, og feier ballen i mål. Det er ikke ufortjent! utbrøt Raymond Kvisvik i FotballXtra-studio.

– Det der er klassisk Steffen Lie Skålevik! Hvis han lukter mål, da ofrer han nesen. Steffen Lie Skålevik er en spiss som aldri gir seg. Det er typisk ham å dukke opp der, fulgte Erik Huseklepp opp.

Mot slutten av kampen fikk Anton Saletros gult kort for filming. Det var Sarpsborg-spillerens andre, og med én mann mindre, ble hjemmelaget presset hardt mot slutten.

Sarpsborg maktet imidlertid å stå imot Moldes intense sluttspurt, og vant til slutt kampen.

– Et eventyr

Kampen var den første etter at at Ohi Omoijuanfo signerte for Røde Stjerne. Eliteseriens definitive toppscorer, slutter seg til den serbiske storklubben fra nyttår.

TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, er ikke overrasket over at Ohi drar utenlands.

– Det er et eventyr for ham. Jeg unner ham denne muligheten etter å ha levert gjennom mange år i Eliteserien, og bøttet inn mål, sier Huseklepp.

Hans kollega, Jesper Mathisen, tror Røde Stjerne kan være et trinn videre på Omoijuanfos karrierestige.

– Han er i en slik alder, at det vil åpne seg muligheter i enda større ligaer, dersom han slår til den første sesongen. Derfor gjør han et spennende valg, sier Mathisen.