Erik Follestad har blitt pappa

Søndag kveld kunne Ingvild Schistad (26) og Erik Follestad (31) fortelle at de har blitt foreldre til en liten gutt.

Gladnyheten delte Schistad på Instagram.

– Hei Jens. vi har ventet skikkelig på deg!, skriver hun til et bilde av den nybakte sønnen.

Erik Follestad skriver i en melding til TV 2 at Jens kom til i verden lørdag ettermiddag.

– Alt står bra til med alle tre, og mor og far er veldig stolte!, skriver han.



I begynnelsen av mars i år delte Schistad at de to skulle bli tre. Paret har vært sammen i litt over to år.

Follestad uttalte da at det kom til å bli en gutt, ifølge VG.

– Det blir stort med en liten arving. Vi får håpe han blir mest lik moren sin. Det er mye som kan gå galt hvis han arver mest fra far, sa Follestad til VG i begynnelsen av mars.

– Termin er i slutten av juni og det blir en gutt, forteller den vordende faren.

TV-profilen har tidligere vært med på det norske hockeylandslaget, og Vålerenga og Frisk Asker.

På TV-skjermen har han gjort seg kjent gjennom «Iskrigerne» på TV 2, før han senere ble med i «Spårtsklubben». Follestad har også deltatt i «Skal vi danse» og «71 grader nord».

