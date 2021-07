Katrine ble smittet av korona selv om hun er fullvaksinert

Over 1,5 millioner nordmenn er fullvaksinerte. Men selv om to vaksinedoser gir god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, blir man ikke immun mot viruset.

Katrine Jakobsen jobber til daglig som anestesilege på Akershus Universitetssykehus. I tillegg har hun jobbet for både hjelpeorganisasjoner og Forsvaret i krigsrammede områder.

I februar fikk hun den andre vaksinedosen, og var dermed fullvaksinert. Likevel så hun for seg at hun kunne bli smittet da hun dro til Irak og Syria rundt påske for å bidra i hjelpearbeid. Landene har nemlig vært hardt rammet av pandemien.

Rundt påsketider jobbet Jakobsen i Syria og Irak for en hjelpeorganisasjon som delte ut medisinsk utstyr. Foto: Privat

– Jeg forventet egentlig å bli smittet selv om jeg var vaksinert. Så jeg var nesten litt overrasket over at jeg ikke ble smittet underveis på turen, selv om vi selvfølgelig tok alle smittevernhensyn, sier Jakobsen, og legger til at de brukte munnbind omtrent hele tiden mens de var i området.

Symptomer på koronasmitte fikk Jakobsen etter at hun hadde kommet tilbake til Norge og var i innreisekarantene.

– Jeg hadde negativ test på hjemreisen og negativ hurtigtest på Gardermoen. Men dagen etter at jeg kom hjem, fikk jeg litt vondt i halsen. Da tok jeg en ny test, og den slo ut positivt, sier Jakobsen.

Gir ikke full immunitet

Over 1,5 million nordmenn er fullvaksinerte. Blant disse er det registrert 450 personer som har fått påvist covid-19, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste ukesrapport.

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen gir om lag 95 prosent beskyttelse mot koronasykdom. Dermed blir man ikke immun mot viruset, selv om to doser gir god beskyttelse og få blir smittet etter vaksinasjonen, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

– Vaksinene gir ikke 100 prosent beskyttelse, så noen vil bli smittet selv om de er vaksinert. Men det som er viktig er at vaksinene beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, så risikoen for å bli alvorlig syk er veldig liten hvis man er vaksinert, sier Vold.

Mildt sykdomsforløp

Jakobsen har vært i krigsrammede områder flere ganger for å bidra i hjelpearbeid. Foto: Privat

Jakobsen sitt sykdomsforløp var mildt, og hun har heller ikke opplevd noen ettervirkninger av viruset. Symptomene lignet på en sterk forkjølelse, med sår hals og rennende nese.

– Jeg hadde ikke feber og muskelverk og følte heller ingen påvirkning på lungene, så jeg følte meg egentlig i helt grei form, sier hun.

Hun oppfordrer andre fullvaksinerte til å huske på smittevernreglene, selv om de er beskyttet mot viruset.

– Det er jo enkle smittevernrutiner som å holde avstand til folk og ha god håndhygiene. Og at man prøver å tenke på smittevern i hverdagen, og ikke slipper helt opp fordi man er vaksinert. For vi er jo ikke kvitt viruset ennå, sier Jakobsen.