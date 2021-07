Sen Odd-scoring forlenget forferdelig Rosenborg-rekke: – Dette er ikke godt nok

Odd - Rosenborg 2-2

Juni ble en grusom måned for Rosenborg, hvor trønderne kun plukket ett poeng på sine fire kamper mot Strømsgodset (1-2), Sarpsborg 09 (0-1), Lillestrøm (0-2) og Haugesund (0-0).

Se sammendraget i videovinduet over!

I kjølvannet av dette valgte Åge Hareide torsdag å offentligjøre at han trekker seg som Rosenborg-trener etter sesongen.

Dermed kunne kanskje Hareide senke skuldrene noe da Rosenborg skulle til Skien for å møte Odd. Men bedre ble det ikke.

Først tok RBK ledelsen ved Dino Islamovic, før hjemmelagets Gilli Rólantsson utlignet med et kjempeskudd. Like før pause sendte Kristoffer Zachariassen Rosenborg i ledelsen igjen.

I 2. omgang kontrollerte Rosenborg, men mot slutten av kampen dukket Tobias Lauritsen opp.

Dermed ble rekken uten seier forlenget til fem kamper for Rosenborg.

– Det var positivt i 1. omgang, men måten de spiller på og forsvarer seg i 2. omgang, de parker bussen i Skien. Alle spillerne ligger på 25 meter, og da straffer det seg til slutt, sier Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Det er ikke godt nok. Rosenborg må være misfornøyd totalt sett. Fem strake kan ikke noen være bekjent av i Trondheim.

– 2-2 er fortjent

– Vi sitter igjen med ett poeng. En godt gjennomført 1. omgang hvor vi var friske. Odd er et bra hjemmelag, og ett poeng er bra her. Så må vi kikke på det vi gjør bakover, sier Åge Hareide til TV 2 etter kampen.

– Det er alltid vondt å ikke vinne, men det er bedre med uavgjort enn å tape, legger han til.

– Det er forferdelig tungt og ufattelig surt. Dette skal vi ikke være bekjent med, sier Kristoffer Zachariassen.

Odd-trener Jan Frode Nornes syns det var fortjent at Odd klarte uavgjort.

– Følelsen er god. At vi får 2-2 er fortjent, for vi dominerer i 2. omgang, sier han til TV 2.

– Ikke samme gøtsen i Åge Hareide

Før kampen hadde Åge Hareide troen på at ting ville snu etter flere kamper uten seier.

– Jeg er opptatt av å avslutte med stil og på en god måte, og det tror jeg spillerne også er, sa Åge Hareide før kampen i Skien.

Poengfangsten har vært skuffende for Rosenborg denne sesongen, og Jesper Mathisen er ikke imponert over det Åge Hareide har ut av spillerstallen til Rosenborg.

– Det så nesten ut som han heller skulle vært med Danmark i EM, laget han kvalifiserte til EM. Så ble det Rosenborg, og der har han egentlig aldri fått det til. Det har vært en utrolig skuffende sesong, sa Mathisen før kampen.

– Det er ikke samme gøtsen i Åge Hareide nå som tidligere. Han sliter med å få det til og motivere spillerne. Rosenborg er gode nok til å få mer poeng enn det de har fått til nå, vurderte Erik Huseklepp tilstanden på Lerkendal.

– Undersøker markedet

Dermed må Rosenborg ut på trenerjakt igjen. Styreleder Ivar Koteng sier arbeidet er i gang.

– Vi har ikke gjort så voldsomt mye enda, men vi undersøker markedet og ser på hvem som er tilgjengelig. Vi har jobbet litt med lista vår, men det er ikke gjort noen henvendelser til noen enda.

Det er ikke før ved årsskiftet at Hareide skal forlate Rosenborg. Dermed brenner det ikke under føttene enda.

– Vi kommer til å bruke tiden vi trenger, men samtidig skal vi jobbe raskt og effektivt, sier Koteng.

Spekulasjonene om hvem som skal overta på Lerkendal er allerede i gang. Bodø/Glimt-sjef Kjetil Knutsen er hyppig nevnt som en het kandidat.

– Jeg tror det kunne vært interessant for han også. Han vant serien i fjor med Bodø/Glimt på mesterlig vis, og nå har mange forsvunnet. Hva mer kan Kjetil Knutsen oppnå?Han kan være med å bygge opp Rosenborg, sier Mathisen.

Superscoring

Rosenborg åpnet friskt og var det førende laget i Skien. Etter hvert fikk de betalt også etter at Dino Islamovic avsluttet et herlig Rosenborg-angrep.

- Det er en fantastisk overgang av Rosenborg og en kontring fra en annen verden fra Åge Hareides menn! Den overgangen der kan igrunn ikke gjøres bedre, utbrøt Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Det har vært langt bedre i dag fra Rosenborg, sa sørlendingen.

Odd slo dog tilbake, og det på serverdig vis. Even Hovland slurvet fælt og ga ballen enkelt til Gilli Rólantsson . Han takket pent og fyrte løs et fantastisk skudd fra rundt 20 minutter.

– Dette er ikke bare en av de flotteste scoringene i Odds kamper. Dette er en het kandidat til å bli årets mål! For et drømmetreff! Det der var en ordentlig perle, sa ekstatisk Mathisen.

Like før pause kom det en ny scoring. Kristoffer Zachariassen stusset et innlegg i mål, og det var kapteinens åttende mål for sesongen.

– Et veldig bra innlegg som gjør det vanskelig for Rossbach. Han gambler på at Zachariassen ikke når opp. Da gjør han feil og Zachariassen får en enkel jobb, sa Erik Huseklepp i studio.

Rosenborg kontrollerte kampen, men mot slutten raknet det. Tobias Lauritsen fikk sendt av gårde en avslutning som gikk i mål.

Dermed endte det 2-2 på Skagerak Arena.