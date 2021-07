Kjørte fra politiet og krasjet – sjåføren løp fra stedet

Politiet har kontroll på to menn etter at de kjørte fra politiet, krasjet i et inngangsparti og én av dem løp fra stedet.

Søndag ettermiddag var den aktuelle bilen på vei oppover Toftes gate da en politipatrulje ble liggende like bak.

– I utgangspunktet var det bare en helt tilfeldig bil som lå foran vår patrulje, Vi hadde ikke til hensikt å stoppe bilen, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Føreren av bilen virker imidlertid å ha hatt en annen oppfatning.

– Vi tror at vi må ha stresset ham, for plutselig ga han full gass, sier Pedersen.

Passasjer satt igjen

Politipatruljen satte på blålys og fulgte i en kort stund etter bilen, før de vurderte at det ikke var forsvarlig.

– Det er fint vær og mye folk ute, og føreren kjørte på en måte som gjorde at det ikke ville vært forsvarlig med en forfølgelse. I stedet rapporterte patruljen om bilens posisjon, sier operasjonslederen.

FLERE PATRULJER: Det er mye politi i Københavngata søndag ettermiddag. Foto: TV 2-tipser

Etter svært kort tid, i Københavngata, sa det stopp for sjåføren, som krasjet i en mur som er del av inngangspartiet til en bygning med flere leiligheter.

Pedersen forteller at politiet fikk telefoner fra mange vitner som hadde sett føreren løpe fra stedet. Politiet lette med flere patruljer, deriblant hundepatrulje, og fikk raskt kontroll på mannen.

Verken han eller passasjeren som satt igjen i bilen, virker ikke å være fysisk skadd.

Vitne: – Griseflaks

TV 2 har vært i kontakt med en mann som var vitne til hendelsen. Han forteller at bilen kom i full fart, og at han måtte løpe vekk for å unngå bilen.

– Så hørte jeg et smell, og da jeg gikk ned, så jeg at den nesten hadde kjørt rett inn i inngangsdøra på bygget, sier han.

Han forteller videre at det var mange mennesker i området, og at flere barn lekte på stedet like før bilen krasjet.

– Det var griseflaks at det ikke stod noen der, sier han.