Der kom styrtregnet!

Har styrtregnet nådd deg ennå? Send oss dine bilder!

Utenfor TV 2s lokaler i Bjørvika i Oslo, løp det mange badeglade mennesker vekk fra strendene og søkte tilhold under trær.

For rett etter klokken 15:00 åpnet himmelen seg, og styrtregnet vi har ventet på kom like brått som det var meldt.

– Ja, det er mye kraftige regn- og tordenbyger som er over Østlandet nå. I Bergen hvor jeg sitter har ikke disse bygene kommet ennå, men de kommer ette hvert, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Roar Inge Hansen til TV 2.

Meteorologen sier at de nordlige delene av landet kan vente seg regnbyger også utover kvelden.

Du kan følge lynnedslag direkte for hele Norge, her.

Hansen sier at mye regn på kort tid kan by på utfordringer. Noen kan oppleve å få vann i kjelleren dersom man ikke har drenert godt rundt huset.

– Det viktigste å tenke på er at man sørger for at vannet renner et sted der du ikke vil ha vann, sier han.

Vannet kan også gi utfordringer for de som kjører bil.

– Der det er en del sporing i veibanen vil det naturligvis samle seg en del vann. Da er det viktig at man tilpasser farten etter forholdene. Kjører du for fort, kan du få vannplaning. Da kan det gå skikkelig galt, sier Hansen.

Heldigvis vil ikke disse regnbygene var så lenge. Meteorologen sier at de vil passere utover ettermiddagen og kvelden, og gi seg til morgendagen.

– Vi kan oppleve noen drypp i morgen også, men foreløpig ser det ikke ut som det blir de samme bygene som vi har i dag.

Vest politidistrikt ba folk ta forholdsregler i forbindelse med styrtregnet.

– Det er meld mye regn/byger med styrtregn i distriktet vårt utover ettermiddagen og kvelden, særlig nord for Bergen og i Sogn og Fjordane. Store lokale variasjoner. Vær obs på overvann og vannplaning, tilpass farten etter forholdene, skriver dem.

Rett før klokken 16:00 melder vest politidistrikt at de er på vei til Eikefjord etter melding om lynnedslag som har utløst en gressbrann i nærheten av et hus.

– Brannvesenet er på stedet og melder om at brannen er slukket, skriver de videre.