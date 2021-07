– Blir ikke overrasket hvis han trener Stabæk om kort tid

Stabæk - Sandefjord 0-2

Søndag tapte Stabæk for Sandefjord på Nadderud. Det var den syvende kampen på rad uten seier for laget fra Bærum.

Se sammendraget av kampen i videovinduet øverst i saken!

TV 2s fotballkommentator, Jesper Mathisen, tror tapet kan være med på å gjøre at Stabæk bytter trener.

– Janne Jönsson henger i en tynn tråd. Jeg blir ikke overrasket hvis Eirik Kjønø trener Stabæk om kort tid, sier Mathisen.

Kjønø, som gjorde suksess som Grorud-trener i fjor, er nå Jönssons assistent.

– Jeg tror ikke de har noe annet valg. De har et uerfarent lag med mange unge spillere. Jeg har større tro på at Kjønø skal få til noe med det laget, sier Mathisen.

Han peker på at det har vært murring rundt Jönssons jobb i lengre tid, og at klubbledelsen neppe finner en bedre egnet kandidat til jobben som hovedtrener, enn dagens assistent.

– Janne Jönsson er en legende i Stabæk. Denne sesongen har det imidlertid ikke fungert i det hele tatt.

Det gjorde det heller ikke mot Sandefjord søndag.

Hjemmelaget åpnet kampen friskt, men fikk mål i mot etter 9 minutter. Det kom da Vidar Ari Jónsson sendte ballen i et lekkert svev over keeper, og i krysset.

I det kampen ble en time gammel, doblet Alexander Ruud Tveter Sandefjords ledelse på hodet.

Flere mål ble det ikke i kampen, som endte 0-2.

Stabæk og deres pressede hovedtrener, Janne Jönsson, er dermed nest sist i eliteserien med seks poeng på fem kamper. Fem plasser over dem, finner man Sandefjord med 12 poeng.

– Sandefjord har imponert veldig. Jeg trodde de ville slite, med et nytt trenerteam. De har levert langt over de man kunne forvente. Mange trodde nok de skulle segle rett ned i OBOS-ligaen, sier Mathisen.

16 år gamle Antonio Nusa, som scoret to mål for Stabæk i den foregående serierunden. har vært i kraftig medvind den seneste tiden. Under søndagens kamp mot Stabæk markerte supertalentet seg i liten grad.