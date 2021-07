Kledde av mann og ranet ham med machete: «Du skal ikke hjem i natt»

To tenåringsbrødre som har blitt omtalt som Oslos verste ungdomskriminelle, er igjen dømt for ran. Ifølge dommen kledde de av en mann i skogen og knyttet beltet hans rundt halsen.

De to brødrene, som i dag er 16 og 17 år gamle, har det siste året vært omtalt en rekke ganger etter at Aftenposten i fjor fortalte historien om hvordan de har lagt beslag på store ressurser i Oslo-politiet gjennom oppveksten.

Før han fylte 15 år, hadde den yngste av brødrene rukket å være siktet eller mistenkt i 73 saker – 12 av dem ranssaker – og fått alle henlagt på grunn av alderen sin.

Den eldste broren står registrert med 50 straffesaker fra han var 14 til han var 16 år, de fleste knyttet til vold, ran, trusler og våpenlovbrudd.

Skulle slutte med kriminalitet

Da brødrene sammen ble dømt for et ran i februar i fjor, fikk den eldste av dem sin første fengselsstraff.

Under rettssaken uttalte brødrene at de ikke trodde de kunne bli dømt til fengsel før de var myndige, og at de hadde planer om å slutte med kriminaliteten etter det.

DØMT HER: Fra 10. til 20. mai satt brødrene på tiltalebenken i Oslo tingrett. De har fått lange fengselsstraffer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå er de likevel dømt for en rekke nye lovbrudd. Den mest alvorlige hendelsen fant sted i et skogholt i nærheten av t-banestasjonen på Montebello en torsdagskveld i februar i år.

Brødrene og en kamerat av dem hadde akkurat fått en pizza som en miljøterapeut på barnevernsinstitusjonen der de bor, hadde bestilt til dem.

Guttene sa til miljøterapeuten at de bare skulle ut en liten tur, og at de snart ville komme tilbake for å spise.

I stedet tok de t-banen til Montebello og møtte en mann i begynnelsen av 20-årene. Ifølge brødrene og kameraten var avtalen at de skulle kjøpe 200 gram hasj for 15.000 kroner av mannen.

Det oppstod imidlertid en diskusjon fordi kvaliteten på hasjen var for dårlig, har de forklart.

Belte rundt halsen

Raskt dro den yngste av brødrene frem en 45 centimeter lang machete med tagger på oversiden. «Det er harde tider for oss gutta nå mens du lever livet», sa 16-åringen ifølge den fornærmede mannen.

De fire gikk deretter inn i et nærliggende skogholt. «Du skal ikke hjem i natt», skal den eldste broren ha sagt.

Fornærmede har forklart at han raskt forsto at han ikke kunne annet enn å forholde seg til de unge guttenes spilleregler.

Inne i skogen ble han beordret ned på bakken før brødrenes kamerat tok av ham buksa og genseren. Den yngste av brødrene dro både macheten og en kniv langs kroppen hans og strøk våpnene mot mannens knær.

Mannen hadde lagt igjen flere verdisaker hjemme, deriblant en Rolex-klokke han ofte hadde på seg. Han hadde likevel på seg et gullkjede og et belte fra luksusmerket Louis Vuitton som guttene tok. Beltet strammet de rundt halsen hans for å ha kontroll på ham.

I tillegg ble mannen fratatt litt kontanter og noe hasj.

«Skremmende og nedverdigende»

For at mannen ikke skulle anmelde saken, fikk han beholde telefonen sin. Da de var tilbake ved t-banen etter en drøy times tid, ringte han likevel politiets nødnummer.

Hans forklaring har vært konsistent både i nødsamtalen, i avhør og i retten.

De to brødrene og kameraten deres har alle erkjent straffskyld for ran, men de mener at fornærmede lyver om detaljene for å påføre dem strengere straff.

Den yngste av brødrene ønsket ikke å snakke med politiet, men forklarte seg likevel i retten. Han har nektet å fortelle hvor gullkjedet har blitt av.

Kameraten deres har også nektet å snakke med politiet, men erkjente i retten at han var på stedet og ikke forsøkte å hindre ranet. Utover det mener han ikke å fysisk ha deltatt i ranshandlingene.

Retten mener at ranet er grovt og bærer preg av frihetsberøvelse. De har lagt vekt på at ranet skjedde «på en skremmende og nedverdigende måte», og at mannen ble liggende på bakken midt på vinteren med et belte rundt halsen.

Kjøpte økser på Biltema

I tillegg til ranet er brødrene dømt for flere narkotika- og våpenlovbrudd.

I september i fjor ble den yngste broren spanet på av Oslo-politiet, noe som er svært uvanlig for så unge personer. Årsaken var at broren hans kort tid i forveien var blitt utsatt for grov vold, og politiet fryktet en hevnaksjon.

Mens han ble spanet på, ble den da 15 år gamle gutten kjørt til Biltema av en miljøterapeut i barnevernet. Der kjøpte han to økser og en machete.

Da politiet stoppet bilen, ble gutten sint og forsøkte å kvitte seg med kvitteringen. Samtidig ramlet en 90 centimeter lang øks ut av buksebeinet hans.

Den eldste broren er dømt for blant annet å ha holdt en machete mot magen til en mann på t-banen mellom Skullerud og Bogerud i september i fjor. Bare en uke i forveien hadde han blitt løslatt fra varetektsfengsling i en annen sak.

Han er også dømt for å ha spyttet på en fengselsbetjent, og for i oktober i fjor å ha båret våpen i Oslo sentrum, der han også hadde oppholdsforbud.

Kritiserer barnevernet

I Norge kan barn kun dømmes til ubetinget fengsel i saker der det er «særlig påkrevd». Høyesterett har slått fast at kun hvis hensynet til samfunnsvernet er veldig sterkt, kan hensynet til barnets beste vike.

Retten har likevel kommet til at brødrene skal dømmes til ubetinget fengsel. Ungdoms- eller samfunnsstraff vil ikke være tilstrekkelig, ifølge retten.

Retten gir også uttrykk for at barnevernsinstitusjonen har gjort en for dårlig jobb med å sette nødvendige grenser for de to guttene.

«Retten ser alvorlig på at NN (den eldste broren, journ.anm.) får oppbevare aluminiumsballtre i tiltakets leilighet, et balltre han åpenbart ikke skal bruke til sport, og at han kjøres rundt i Oslo sentrum av en ansatt på tiltaket på tross av oppholdsforbud der og i tillegg har med seg en stor machete», heter det i dommen.

Yngstemann anker

Dommerne mener at lovbruddene som den yngste broren nå dømmes for, samlet sett kvalifiserer til ett år og fire måneder i fengsel. I tillegg får han en måned for en tidligere betinget dom der han ikke er ferdig med gjennomføring av samfunnsstraff.

Fordi han ikke er voksen, er seks måneder gjort betinget med en prøvetid på tre år. Han får også inndratt to økser, to lange kniver og to nunchakoer.

– Vi mener at retten har en unyansert og ensidig vurdering hva gjelder faktum knyttet til ransposten i saken. I lys av dette har straffen blitt for streng, sier 16-åringens forsvarer, advokat Per Bjørnar Fjeld Hegelstad, til TV 2.

FORSVARER: Advokat Per Bjørnar Fjeld Hegelstad, her avbildet i 2019, opplyser at den yngste broren har anket dommen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Den yngste broren har anket dommen.

– Vi er av den oppfatning at fengselsstraff for barn er et dårlig alternativ som reaksjonsform. Slik straff virker lite preventivt. Man risikerer å skape en distanse til det «normale», og en resosialisering vil bli ytterligere vanskeliggjort, sier Hegelstad.

Forsvarer: – Stort feilgrep

Den eldste broren har fått en fellesdom med en ranssak der han i februar i fjor fikk ett år og to måneders fengsel. Ranet i skogholtet ved Montebello skjedde dagen etter ankesaken for det forrige ranet.

For de to sakene totalt er han dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder, etter at retten har redusert straffen betraktelig som følge av at han ikke er voksen. Han har også fått inndratt en kniv, et slire og et balltre.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien mener det er feil å dømme hans klient, den eldste broren, til fengsel. Likevel blir ikke dommen anket. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ifølge 17-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, er han fornøyd med at dommen er lavere enn det aktor ba om. Han godtar derfor dommen.

– Det er likevel et stort feilgrep å sette barn i fengsel når det foreligger gode alternative straffer og et godt opplegg der barnet kan lære seg å leve kriminalitetsfritt, sier Bratlien til TV 2.

– Nå blir han sittende med tunge kriminelle og han kommer ut til ingenting. Veien tilbake til kriminalitet er kort. Det er intet annet enn samfunnsskadelig, sier han.

Har fått kontaktforbud

Både brødrene og kameraten deres er samtidig ilagt et forbud mot å kontakte ransofferet fra februar i en periode på fem år.

Sammen må de tre betale 20.000 kroner i oppreisning til mannen.

Kameraten som var med på ranet, er dømt til fengsel i åtte måneder som fellesdom med et tidligere lovbrudd. Seks måneder er gjort betinget.

– Jeg kan bare si at at jeg er glad for at dommen gir ham mulighet til å fortsette skolegang. Å legge til rette for vellykket skolegang er det beste individualpreventive virkemiddelet samfunnet har å by på. Han har fått veldig god oppfølging på skolen han går på og har klart å gjennomføre skoleåret med bra resultat, sier hans forsvarer Solveig Høgtun til TV 2.

FORSVARER: Advokat Solveig Høgtun er fornøyd med at hennes klient kan fortsette skolegangen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Fengselsstraff for så unge lovbrytere er snarere en skole i fortsatt kriminalitet. Selv om det heter seg at det legges til rette for ordinær skolegang også i fengslene, vil miljøet virke demotiverende, og fellesnevneren for de som soner, er kriminalitet. Da er det ikke vanskelig å forstå hva de innsatte snakker om og sosialiseres i, sier hun.

TV 2 er ikke kjent med hvordan påtalemyndigheten stiller seg til dommen.