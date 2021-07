Her deler hun hemmelighetene bak pornoindustrien

Den amerikanske pornoskuespilleren Alison Rey (25) har jobbet i industrien siden hun var 18 år gammel. Den siste tiden har hun derimot blitt svært populær på Tik Tok – og da ikke for lettkledde videoer.

Tvert imot har Rey de siste månedene lagt ut flere videoer der hun letter på sløret om hemmelighetene bak industrien.

– Jeg prøver å hjelpe folk med å forstå forskjellen mellom fantasi og virkelighet. Det er mange som føler at de ikke er normale på grunn av det de ser i videoene, sier hun og fortsetter:

– De har urealistiske forventninger for sexlivene deres.

Fantasi vs. realitet

Hun sier i videoen at folk trenger noen som forklarer dem forskjellen. For filmene hun deltar i forteller dem ikke det, skolene gjør ikke det, og mange foreldre gjør heller ikke det, mener hun.

25-åringen legger ut videoer av det hun omtaler som forklarende videoer som avslører filmeffekter i pornofilmer. Hun forteller også at flere av disse scenene er falske, og at det ikke er noe man bør forvente i realitetens sexliv.

– Er underholdning

Til stadighet opplever hun å bli blokkert på Tik Tok for hemmelighetene hun deler.

– Jeg vil bare at folk skal vite at de er normale. Det vi holder på med er underholdning, sier hun i frustrasjon over å få profilen sin nedlagt.

– Problemet i dette landet er ikke sex. Problemet er at vi ikke snakker om det, sier hun.

Rey har derfor valgt å kalle videoene for «Corn-videoes», der hun avslører baksidene ved industrien for ikke å bli sensurert.

I en av videoene som har flere millioner visninger, forteller hun at hele akten tar fryktelig lang tid å spille inn.

– Noen scener må klippes til, så da må vi filme akten mange ganger. I noen tilfeller må vi ta pauser fordi enkelte posisjoner er krevende å holde over lengre tid. Så ingenting av dette er naturlig, sier Rey.

I en annen video forteller hun at det er ytterst sjeldent at mannen har erigert penis gjennom hele pornofilmen.

– Noen trenger derfor å ta en pause, mens andre bruker hjelpemiddel, sier hun.

En av følgerne hennes spør om hun får ekte orgasmer i pornofilmene. Hun forteller at det er svært sjeldent.

– Jeg får det, men det er ikke veldig ofte. Hodet er et helt annen sted enn at jeg føler på det som skjer. Jeg pleier å tenke på lyssetting, den neste sexstillingen, at jeg må holde posisjonen over en lengre tid. Og noen ganger tenker jeg bare på mat, sier hun.

Videre forteller hun at hun en sjelden gang klarer å slappe av og bruke tid på å være til stede.

Skeptisk

Assisterende daglig leder i Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, synes det er flott at Alison viser frem de sidene ved pornoindustrien som ikke er så glamorøse. Han er imidlertid ikke kjent med videoene som er sett av titalls millioner.

Likevel er han skeptisk til at pornoskuespilleren påtar seg to vidt forskjellige roller.

– Når er du da en genuin person?, spør han seg.

Han tenker at barn og unge har lett tilgang på porno gjennom smarttelefoner og nettbrett. Samtidig er det ulike TV-programmer som han mener viser en unaturlig måte å bygge relasjon på.

– I filmer og serier så fremstår det som at man ikke trenger å jobbe noe særlig for å få seg sex. Og sånn fungerer det jo ikke i virkeligheten, sier Follestad til TV 2.

Blir en rollekonflikt

Han mener at det Rey gjør i utgangpunktet er veldig fint, og at det er bra at det finnes stemmer som forteller at mye av scenene er tilgjort med sminke, operasjoner og retusjeringen.

Han mener det derimot blir vanskelig for mottakerne å forstå når man skal ta henne seriøst.

– Det blir en rollekonflikt. I det ene øyeblikket er hun pornoskuespiller, og neste dag skal hun drive opplæring av seriøs informasjon. Tanken er godt, men jeg er litt skeptisk til gjennomføringen, sier Follestad.

– Tror du det kan være fint for ungdom å vite om disse baksidene?

– Absolutt, for det er jo på ingen måte noe som gjenspeiler virkeligheten. Det er prisverdig at noen vil skape et annet bilde og lære folk hva porno egentlig er. Får hun til det, så er hun dyktig, svarer han.