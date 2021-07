«Dinosaurarmer, tjukk og en idiot». Nå kan de få legendestatus

Onsdag fra kl. 20.00: England-Danmark på TV 2 og TV 2 Play.

– Alle hater deg, av en eller annen grunn, sa Jordan Pickford noen måneder før EM egentlig skulle blitt spilt i 2020.

27-åringen argumenterte for at en del av det å være England-spiller er å være under lupen, og medga at man bare må stenge det ute.

– Alle England-spillere får stikk. Noen får mer ros enn andre. Sånn er det. Se på Joe Hart da han var førstevalg. Han fikk sterk kritikk hver uke, sa Pickford, ifølge The Times.

Målvakten er en av dem som har fått kjenne aller mest på presset.

Når han gjør en tabbe for klubblaget Everton, som det er blitt en del av, stiller kritikerne seg i kø.

I sosiale medier og av andre lags supportere er han blitt harselert med fordi han angivelig har korte armer. Onde tunger har sammenlignet ham med en Tyrannosaurus rex. Manipulerte bilder av Pickford med «dinosaurarmer» har gått viralt.

LATTERLIGGJØRES: Dette manipulerte bildet av Jordan Pickford hentes til stadighet frem når han tabber seg ut. Foto: Skjermdump Twitter. STIKK: Den tidligere Newcastle-spilleren Olivier Bernard la ut dette bildet etter at Jordan Pickford gjorde en tabbe mot hans favorittlag. Foto: Skjermdump Twitter.

I kjølvannet av at han grisetaklet Virgil van Dijk i starten av sesongen, skal han ha hyret livvakter på grunn av drapstrusler mot ham og familien, ifølge Daily Mail.

Før mesterskapet ble det diskutert om man virkelig kunne stole på Pickford i mål. Men i EM har han gjort sakene sine bra. Ved å holde nullen i fem strake kamper har han overgått VM-helten fra 1966, Gordon Banks.

– Han har vært veldig bra, på lik linje med Russland i 2018 (VM). Det ser ut som han er en som trives med å spille på landslaget. Sånne ting spiller ofte inn: Hvordan det har gått tidligere, og hvordan er selvtilliten når du tar drakten over hodet, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Men det skal ikke mer til enn at han roter det til én gang, og da kommer han til å bli husket for det omtrent resten av livet, påpeker han.

Ble kalt tjukk

Foran ham på banen har Luke Shaw hatt et strålende mesterskap. 25-åringen, som har hatt en svært god sesong for Manchester United, leverte to målgivende pasninger i kvartfinalen mot Ukraina.

Det skjer etter noen tøffe år for venstrebacken. Han levde lenge ikke opp til forventningene etter å ha blitt hentet til Old Trafford for store penger som tenåring. Et av bunnpunktene var da han ble fryst ut og kritisert offentlig av José Mourinho.

I tillegg har spillerens vekt vært en gjenganger. 25-åringen har rett og slett fått høre at han er tjukk.

Tabloidavisen Daily Star har tidligere sitert supportere i sosiale medier på at han «bokstavelig talt har mannepupper», og at «det ser ut som han gjorde sesongoppkjøringen på puben». Mirror har skrevet i en bildetekst til et bilde av Shaw i bar overkropp på Ibiza at det «gjorde ham få tjenester».

– Folk kan si at jeg er tjukk, men jeg kjenner min egen kropp. Jeg har alltid sett stor ut fordi jeg er bygget større. Jeg har en Wayne Rooney-type kropp, sa Shaw sommeren 2018, ifølge The Guardian. Han la i samme periode ut dette bildet mens han gjorde seg klar for Uniteds sesongoppkjøring:

– Svak som faen

Ved siden av seg i forsvaret mot Ukraina hadde han Manchester City-duoen Kyle Walker og John Stones. Sistnevnte har endelig overbevist etter noen svake sesonger siden overgangen fra Everton.

Da Stones tabbet seg ut i Nations League-kampen mot Nederland for to år siden, fikk han ramsalt kritikk til og med av League Two-spissen Tom Pope.

Twitter-meldingen ble hentet frem av britisk presse da Stones' Manchester City plutselig skulle møte Popes Port Vale i en FA-cupkamp et halvt år senere.

– Jeg vet at han tjener 1,5 millioner kroner i uken og at han er en million ganger bedre spiller enn meg, men jeg hadde elsket å spille mot John Stones. Jeg hadde scoret 40 hver sesong, skrev Pope, og la til at City-stopperen var «svak som faen».

REVANSJE: John Stones var en viktig brikke da Manchester City tok Premier League-tittelen denne sesongen. Foto: Peter Powell

Kyle Walker, som ser ut til å være et ubestridt førstevalg hos Gareth Southgate, har også fått høre det.

Etter at han laget straffespark mot Liverpool denne sesongen, var Manchester United-legenden Roy Keane nådeløs.

– Han (Sadio Mané) spiller mot en idiot. Folk sier til meg at Kyle Walker gjør det bra, men jeg synes ikke det. Han er 30 år og landslagsspiller. Han er en bilulykke, han gjør stadig slike feil og blir rettmessig straffet for dem, sa Keane, ifølge Manchester Evening News.

Legende latterliggjorde Maguire

Manchester United-kapteinen Harry Maguire har vært svært god etter at han kom tilbake fra skade. Mot Tyskland ble han kåret til banens beste på TV 2s spillerbørs. Mot Ukraina i kvartfinalen stanget han inn 2-0.

Til tross for at han er en nøkkelspiller på både klubb- og landslag, har han sine kritikere. Den fremste er kanskje den tidligere Tottenham- og Real Madrid-spilleren Rafael van der Vaart.

FYRTE LØS: Rafael van der Vaart. Foto: Cristina Quicler

Midtbanelegenden har sagt at det var helt utrolig at United hentet ham for så mye penger og sammenlignet stopperen med en amatørspiller.

– Jeg tror Maguire går hjem hver dag og sier til konen sin: «Jeg roter det til, men jeg tjener så bra. De tror faktisk at jeg er god.» Jeg tror virkelig det, han ler av alle, sa nederlenderen i starten av sesongen.

Da hadde 28-åringen en tøff periode. Før sesongstart havnet han i et barslagsmål på den greske ferieøya Mykonos.

Det ble etterfulgt av noen skrekkelige kamper. Først dummet han seg ut i 1-6-tapet mot Tottenham. Så ble han utvist etter en halvtime i Nations League-kampen mot Danmark.

– Maguire så ut som han var helt tappet for selvtillit, en fortapt sjel og en ulykke man ventet på skulle skje, noe som skjedde, var den nådeløse dommen til BBCs fotballkommentator Phil McNulty.

– Alle har startet litt på hevnen sin

Nå er forsvarsrekken og keeperen som startet mot Ukraina en del av et engelsk lag som ikke har sluppet inn mål hittil i EM.

TV 2s fotballekspert mener at tonen i England er veldig tøff.

– Man er dum hvis man gjør en feil, man er idiot. De har mye lettere for å bruke sånne uttrykk, og det er stempler man får. Mitt inntrykk er at engelskmennene er bedre enn andre på å bryte folk, og spesielt fotballspillere, ned. Man er veldig gode til å hylle og «hype», men enda bedre til å bryte ned. Derfor står det enda mer respekt av at de har vært bortimot feilfrie sånn som til nå, roser Simen Stamsø-Møller.

Han påpeker at spillere bakover i banen er mer utsatt for sterk kritikk. Der er det mindre rom for feil.

– Folk regner med at det skal være helt prikkfritt, og ingen av de spillerne bakover på banen har et rent rulleblad. Hadde de hatt det, ville de vært regnet som den beste i sin posisjon i verden, poengterer Stamsø-Møller.

– Man blir dømt litt etter hvor mange feil man gjør. Det har vært en del av de, selv om alle disse spillerne egentlig har hatt en stigende kurve det siste året. Alle har startet litt på hevnen sin. Det er færre feil og litt mindre rot fra Pickford, Stones er plutselig tilbake og blitt stopperen man håpet at han skulle bli, Kyle Walker lager færre straffer, Luke Shaw er bunnsolid bakover og god fremover, mens Harry Maguire er en nøkkelspiller for både klubb og landslag, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Bør beskytte seg selv

Thorstvedt er ikke helt enig i Pickfords utspill om at man spesielt er under lupen som engelsk landslagskeeper, men at det heller går på hvor høyt man er i hierarkiet, hvor mye man tjener og hvor stor klubben man spiller for er.

Han synes dessuten at spillere bør beskytte seg selv fra kommentarer i sosiale medier.

– Det er blitt sånn nå til dags. Alle får tyn og det er lett tilgang til sosiale medier. Man må bare beskytte seg selv og ikke sjekke sånne ting. Det må være det beste du kan gjøre, sier Thorstvedt.

– De fleste tror jeg er flinke til bare å drite i det. Spillere lever i sine egne bobler, fortsetter han.

Så spørs det om Pickford og co. får det lettere om de vinner EM. Thorstvedt tviler.

– De blir helter og omtrent udødeliggjort resten av livet, men jeg tror ikke det kommer til å stoppe Liverpool-fansen fra å slenge drit når han (Pickford) gjør det dårlig i Everton. Hvis han vinner EM uten å slippe inn mål, er det en slags fredningstid på Pickford. Men det varer ikke lenge hvis han roter det til for Everton i august.

