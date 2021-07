Ineos prøvde å teste Pogacar – da stakk han fra alle

Ben O'Connor (AG2R Citroën) tok karrierens største triumf da han var først opp Tignes og vant den niende etappen i Tour de France.

– Dette har alltid vært drømmen min. Bare å få lov til å være her var den frøste drømmen, sier O’Connor i seiersintervjuet.

Litt ned i fjellsiden forsøkte Ineos Grenadiers og Richard Carapaz å angripe sammenlagtleder Tadej Pogacar, men sloveneren svarte med å parkere hele favorittgruppen og øke forspranget til forhåndsfavorittene.

– Dette er ikke mulig, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

Med etappeseieren tok O'Connor seg opp på andreplass i sammendraget med drøyt to minutter opp til Pogacar. Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) følger på tredjeplass med 5.08 opp til UAE Team Emirates' kaptein. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rykker opp på fjerdeplass i sammendraget, 5,32 bak Pogacar.

– Det var fantastisk av Ben O'Connor! Han lå faktisk an til å ta den gule trøyen. Jeg tenkte at kanskje Pogacar tenkte det var greit å ikke ha ansvaret. Så begynte Ineos å kjøre. Så viser det seg at Pogacar er suveren, oppsummerer TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Den beste Ineos-rytteren i sammendraget, Richard Carapaz på femteplass, er 5.33 bak Pogacar i konkurransen om den gule trøyen.

– O’Connor var supersterk i dag. Det var en god etappe av ham. Jeg var litt redd for å miste den gule trøyen. Det er derfor jeg gikk til på slutten. Jeg liker denne trøyen, sier Pogacar.

Mandag kommer den første hviledagen i årets Tour de France.

– Det har vært mange uhell og gode ryttere som har røket ut. JEg tror de fleste tenker at det skal bli godt med en liten pause, sier Lauritzen før årets første hviledag.

Stort brudd i kjølig vær

I det bikkjekalde griseværet på niende etappe tok det tid før bruddet klarte å etablere seg, men med drøyt hundre kilometer igjen av etappen samlet det seg en gruppe på hele 43 ryttere i front. Bruddet inneholdt navn som Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Wout Poels ( Bahrain-Victorious) og Nairo Quintana (Arkéa-Samsic).

Fra det enorme 43-mannsbruddet gikk det nye angrep. Quintana, Poels, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Ben O'Connor (AG2R Citroën) og Lucas Hamilton (BikeExchange) kom seg etter hvert løs og dannet en ny gruppe i front.

Gruppen ble skrelt av på vei opp Col du Pré og Cormet de Roselend, og på vei ned fra den sistnevnte stigningen kjørte de to colombianerne ifra O'Connor, men australieren til AG2R Citroën hentet inn Higuita og Quintana før stigningen opp mot Tignes.

Utfordret om gul trøye

På vei inn i Tignes var O'Connor den virtuelle lederen av Tour de France, men bak satte sammenlagtleder Tadej Pogacar og UAE Team Emirates opp farten.

En liten Quintana måtte slippe O'Connor og Higuita på vei opp den siste stigningen. Med 17 kilometer igjen til mål støtet O'Connor fra Higuita og skaffet seg tidlig et kjempeforsprang. Med den colombianske duoen avkjørt kjempet O'Connor alene opp Tignes med etappeseier og mulighet for gul trøye.

Foran i favorittgruppen satte Ineos Grenadiers seg i front og satte opp tempoet for ikke å miste for mye terreng i kampen om topplasseringene i sammendraget. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) forsøkte å angripe med om lag to kilometer igjen, men Tadej Pogacar hadde ikke problemer med å følge. Pogacar svarte med å angripe Carapaz, som måtte slippe sloveneren. Fjorårsvinneren holdt favorittene unna til mål og økte forspranget.

O'Connor måtte glemme gul trøye, men han vant etappen. Mattia Cattaneo fulgte på andreplass, mens Sonny Colbrell (!) fulgte på en utrolig tredjeplass.