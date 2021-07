Krisedag for Hamilton – måtte slippe forbi lagkameraten

Det ble en marerittdag for Mercedes' Lewis Hamilton under søndagens Østerrikes Grand Prix.

Søndagens Formel 1-løp gikk kanskje i Østerrike, men Red Bulls Max Verstappen må virkelig ha følt seg hjemme under Østerrikes Grand Prix. Foran et hav av nederlendere på Red Bull Ring hadde 23-åringen full kontroll hele veien, og dermed fortsetter han å øke ledelsen i VM-sammendraget.

– Det er utrolig. Bilen var utrolig. Alle dekkene vi satt på var morsomme å prøve. En utrolig jobb av alle å levere slik, sier Verstappen i seiersintervjuet sendt på VSport.

Selv om det aldri var noen særlig tvil om hvem som skulle stikke av med seieren, var det langt mer spennende i kampen om plassen bak Verstappen. Fra start ble det en hard kamp mellom Lando Norris, Sergio Perez og Lewis Hamilton, og de to første var side om side omtrent fra start. Det førte til slutt til et sammenstøt mellom de to, som sendte Perez ned på tiendeplass. Norris fikk også en fem sekunders tidsstraff for hendelsen, til sin egen store forargelse.

Like etter at tidsstraffen var et faktum ble Norris også kjørt forbi av Lewis Hamilton, og da så det meste til å gå mot en andreplass for fjorårsvinneren sammenlagt. Men med 34 runder igjen pådro Hamilton seg skade på bilen, og det ble etter hvert tydelig at briten slet med å holde farten oppe. Mercedes forsøkte å bruke lagkamerat Valtteri Bottas som en buffer mellom Hamilton og Norris, men da Norris nærmet seg kraftig, måtte Hamilton slippe sin finske lagkamerat forbi.

Å se Mercedes la Bottas kjøre forbi Hamilton er et sjeldent syn.

– Det sitter langt inne, for Hamilton trenger alle poengene han kan få, sa VSport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Like etter passerte også Norris Hamilton, og dermed var sjudoble verdensmesteren utenfor pallen. Hamilton klarte imidlertid å forsvare fjerdeplassen, og fikk begrenset tapet til Verstappen noe.

Verstappen leder nå sammendraget med 182 poeng, foran Hamilton med 150.