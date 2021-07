Mistet den gule trøyen – nå bryter han Touren

Mathieu van der Poel tok den gule trøyen på andre Tour de France-etappe til Mûr-de-Bretagne etter en maktdemonstrasjon, men det nederlandske sykkelfenomenet mistet den til Tadej Pogacar på åttende etappen.

Før starten på søndagens etappe har van der Poel bestemt seg for å bryte.

– Det var for mange gode klatrere til å forsvare trøyen, og jeg hadde heller ikke ambisjoner i sammendraget. Det har vært en fantastisk uke for laget, som har vunnet to etapper og hatt gule trøye i seks dager. Dette har også vært min første Grand Tour. Jeg tror vi kan være stolte, sier han til arrangøren.

26-åringen til Alpecin-Fenix skal nå konsentrere seg om OL i terrengsykling.

– Jeg kommer til å bruke tid til å komme meg etter den første uken. Det ville vært umulig å kjøre Touren og samtidig være på topp i Tokyo, sier van der Poel.

Sammenlagtfavoritt Primoz Roglic har også brutt før niende etappe. Jumbo-Visma-kapteinen har slitt med skader etter en stygg velt på tredje etappe.