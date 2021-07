Formel 3: Hauger nummer to i Østerrike

Dennis Hauger startet fra første startposisjon, men endte til slutt som nummer to i Østerrike. Dermed kronet han en fantastisk helg med en ny pallplass søndag.

I søndagens Østerrikes Grand Prix startet Hauger fra første startposisjon etter som han vant fredagens kvalifisering. Hauger tapte imidlertid to plasseringer tidlig i løpet.

I løpets siste runde ble det dramatisk mellom Hauger og lagkamerat Olli Caldwell, men nordmannen holdt unna og sikret andreplassen.

Hauger fikk med seg to pallplasser fra lørdagens to løp i Formel 3. Han vant det ene, mens han endte som nummer tre i løp nummer to.

Det betyr at Hauger tapetserte pallen, da han fikk med seg både første-, andre- og tredjeplass fra helgens tre løp.

– Jeg hadde det veldig gøy denne helgen. Jeg ville gjerne ha denne seieren, men det var ikke vår dag, sa Hauger etter søndagens andreplass.

Han ville derimot ikke deppe for mye med en tapt plassering i løpet.

– Jeg må være fornøyd med å ha økt ledelsen i sammendraget, sa 18-åringen.

Danske Frederik Vesti vant søndagens løp. Resultatet betyr at Hauger fortsatt leder VM-sammendraget. Neste løp er i Budapest i slutten av måneden.

(©NTB)