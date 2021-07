Hørte om brannstifteren allerede sist uke: – Nå er det totalskadd

Politiet ber publikum om tips. De mistenker at en brannstifter er ansvarlig for en rekke branner i Stavanger i sommer.

Tidlig søndag morgen brøt det ut en brann i Solheim Bedehus, som også inneholder en barnehage, i Kvernevik i Stavanger.

Brannen spredte seg raskt og ved 6-tiden opplyste politiet at flammer slo opp av taket. Naboer ble bedt om å lukke vinduer på grunn av røykutviklingen.

Brannvesenet fikk til slutt kontroll, men skadene innendørs er store.

Det er store skader inne i bedehuset. Foto: Per Thime / Randaberg 24

Politiet opplyste at det gjennom sommeren har vært en rekke branner også i Randaberg. De frykter at en brannstifter er på frifot.

– Vi mistenker at brannen er påsatt. Vi har søkt etter mistenkelige personer søndag morgen, men det har foreløpig ikke ført frem. Vi har heller ingen mistenkte, så ber alle som kan ha relevant informasjon om å kontakte politiet, sier operasjonslederen.

ARNESTED: Det var i denne kleskontaineren brannen startet. Foto: Per Thime / Randaberg 24

– Skremt

Unni Herigstad synes hele situasjonen er svært ubehagelig.

DAGLIG LEDER: I Solheim barnehage, Unni Herigstad. Foto: TV 2

Hun er daglig leder i Solheim barnehage, som ligger i bygget som brant. Hun var på hyttetur og hadde ferie da telefonen ringte søndag morgen.

– I dag tidlig våknet jeg tidlig, av at en telefon ringte. Det var folk som hadde oppdaget brannen, og så ringte politiet meg, sier Herigstad.

Hun forteller at hun hadde hørt om den mulige brannstifteren allerede sist uke, og at barnehagen derfor hadde vurdert å flytte på søppelbøtter og klescontaineren der brannen startet da. Dette ble derimot ikke gjort.

– Sett i ettertid burde vi jo gjort det. Når vi nå ser inne i bedehuset, så ser man at det er totalskadd. Det er ikke mye som kan tas vare på videre. Den ene barnehageavdelingen er full av vann etter slukningsarbeidet, sier hun.

Hun synes det er skremmende at noe slikt kan skje, og særlig at det skjer på natten, når folk sover.

– Det er skummelt å tenke på at det kan være noen som har tent på. Det er klart at for de som bor i området her så er det jo skremmende når man går og legger seg, å tenke på at noe kan skje i løpet av natta. Men nå må vi roe ned både unger og foreldre, dette gikk heldigvis fint uten noen skadde, sier hun.

– Trist

Styreleder i meningheter synes brannen er trist.

STYRELEDER: Jon Håvard Gundersen. Foto: Pål Berg Mortensen / TV 2

– Man ser det har vært store temperaturer, og ting er helt ødelagt. Jeg begynner jo med en gang å tenke på hvordan vi skal bygge det opp igjen. Vi har tenkt til å fortsette å drive bedehus her, sier Jon Håvard Gundersen i Solheim misjonslag til TV 2.

Samtidig som brannen i bedehuset, oppstod det også en mindre brann i en søppeldunk like ved.

Politiet jobber videre i etterforskningssporet og håper blant annet å hente inn videoovervåkning fra området.

– Er du i tvil om informasjonen du sitter på er relevant, ring heller en gang for mye, sier Strand.