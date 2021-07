«Bridgerton»-stjerne viste frem kjæresten

Paret ble sett flørtende og kyssende med hverandre under tennisturneringen «Wimbledon» denne helgen.

Tidligere i år meldte flere amerikanske medier om romansen mellom «Bridgerton»-stjernen og den kjente TV-komikeren, og nå ser det ut til å være offisielt.

Davidson postet selv et bilde hvor han kysser Dynevor og skriver «Kjærlighet huh».

Stjernespekket dating-liste

Man kan trygt si at Dynevor og Davidson gjør stor karriere på hver sin front.

Dynevor ble for alvor kjent da hun kapret rollen som «Daphne Bridgerton» i Netflix-suksessen «Bridgerton». 27-åringen fra England har blitt linket til skuespillerkollega Regé-Jean Page (31) flere ganger, men noe romanse har aldri blitt bekreftet.

Davidson har selv en stjernespekket dating-liste. Sist ut var datter til supermodellen Cindy Crawford, Kaia Gerber (19). I 2018 var komikeren forlovet med superstjerne Ariana Grande (28), et forhold som tok slutt kun fem måneder etter forlovelsen.

EKSKJÆRESTE: Pete Davidson var forlovet med superstjernen Ariana Grande. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

På karrierefronten er han fast inventar i et av USAs største TV-show, «Saturday Night Live», men har også kapret store roller som skuespiller i filmer som «The Suicide Squad» og «What Men Want».

Fansen raser

For Dynevor er det nå en ny sesong av «Bridgerton» som står for tur. Innspillingen er allerede godt i gang og flere er i ekstase over en ny runde med kostymedramaet.

Reg-Jean Page, som spiller Simon Bassett i serien, blir ikke å se i sesong to av Netflix-suksessen. Det fikk fansen til å rase. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Fansen ble derimot rasende da nyheten om at Regé-Jean Page som spiller Simon, Hertug av Hastings og Dynevors kommende ektemann, ikke blir å se i den kommende sesongen.

Hvem som skal ta over rollen som rik, kjekk storsjarmør, gjenstår å se.