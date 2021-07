Været skifter: – Men det er for tidlig å avlyse sommeren

Det er meldt mer ustabilt vær for store deler av landet den kommende uken. – Litt flaks, uflaks, hvordan det blir der du er, sier meteorologen.

En ny uke står snart foran oss. Og foran oss ligger også et værskifte, skal vi tro meteorologene.

De siste dagene har det vært svært varmt og pent vær i store deler av Sør-Norge.

Dette er nå i ferd med å snu.

– Søndag blir det noen regnbyger. Det kommer etterhvert et lavtrykk over Storbritannia, som sender inn en frontsone over hele Sør-Norge. Da fortsetter det mer variabelt vær, med perioder med regn og byger, i så og si hele den sørlige delen av landet vårt, sier meteorolog ved StormGeo, Stig-Arild Fagerli, til TV 2.

– Flaks, uflaks

Han sier det er vanskelig å si nøyaktig hvor bygene vil slå til, men understreker at det vil fortsette å være temperaturer på over 20 grader i hele sør.

– Det er nok slutt på helt blå himmel og 30 grader for denne gang, men det vil kunne bli noen fine perioder mellom bygene. Det blir litt flaks, uflaks egentlig, ut fra hvor du befinner deg, sier han.

Dette ustabile været vil etter meteorologens prognoser holde seg til onsdag. Etter det kan det virke som at det blir noe varmere i sør igjen.

Varmere i Trøndelag

I Trøndelag vil uken starte bedre enn i Sør-Norge.

– Her holder de seg på den varme siden i noen dager til. Der kan de ha temperaturer opp mot 30 grader fram til tirsdag, før det også der vil kunne komme litt mer byger og ustabilt vær, sier Fagerli.

Dersom du liker blå himmel og sol, er Nord-Norge stedet å være neste uke, mener Fagerli.

– Varmen vi har hatt i sør går nordover, og det vil ligge temmelig varm luft over området. Varmest vil det nok bli mandag og tirsdag i indre deler av Troms og Finnmark. Her vil man nok se 30 grader, sier han.

Utover i uka ser det noe mer usikkert ut, kan Fagerli opplyse om.

– Det kommer et lavtrykk nord for Norden, som vil gi en annen værtype. Mot midten av uka ser det ut til at varmen i nord gir seg noe, og de vil få mer skyer og kjørligere vær, sier han.

Fagerli forteller også at det langs hele kysten av Norge kan oppstå tåke og lave skyer.

– Dette er vanlig for årstiden, når det ligger varm luft over landet, mens havet er kaldt, sier Fagerli.

Avlyser ikke sommeren

Foreløpig har det ikke blitt registrert tropenatt noe sted i Norge, altså en hel natt der temperaturen er over 20 grader.

Men det er ikke for sent for dette.

– Det er vanligvis i slutten av juli og august vi se tropenetter. Det kommer for eksempel av at vannet blir mer og mer varmet opp gjennom sommeren, og er på sitt varmeste i denne perioden. Det bidrar da til at temperaturene holder seg høye hele natten, sier Fagerli.

Og vi har trolig flere varme sommerdager med blå himmel å se fram til, opplyser Fagerli.

– Det er for tidlig å avlyse sommeren. Det vil komme flere gode sommerdager, vi er jo bare i begynnelsen av juli, sier han.