Fotballryktene: – PSG har tilbudt Messi en kontrakt

Etter at kontrakten hans med Barcelona gikk ut 1. juli, står Lionel Messi uten kontrakt. Ifølge spanske AS har PSG tilbudt han en kontrakt, i håp om å lokke han til Paris. Barcelona har likevel troen på at de kan bli enige med mannen som har vunnet Blalon d'Or seks ganger om en ny avtale.

Donny van de Beek har vært alt annet enn en suksess siden han kom til Manchester United i fjor sommer. Ifølge Daily Star kan hollenderen få lov til å forlate klubben allerede i sommer. Real Madrid skal være interesserte i å hente den tidligere Ajax-spilleren på lån. Et salg av van de Beek kan bane veien for at United kan signere Real Madrid-stopper Raphael Varane, skriver The Sun.

Etter at Sheffield United rykket ned fra Premier League har det aller meste tydet på at Sander Berge er på vei bort fra klubben. Klubbens nye manager, Slavisa Jokanovic, har imidlertid ikke gitt opp håpet om å få 23-åringen til å bøi, skriver Mirror.

Liverpool er på jakt etter midtbanespillere, og ifølge spanske La Razon vurderer de nå å forsøke seg på Atletico Madrids Saul Niguez.

En annen som kan være aktuell er Lilles Renato Sanches. Midtbanemannen hadde et godt EM for Portugal. Også Arsenal skal være interesserte, skriver Onze Mondial.

Arsenal vurderer West Brom-keeper Sam Johnstone dersom de ikke får førstevalget sitt, Aaron Ramsdale, skriver Daily Star.

Aldri et overgangsvindu uten rykter rundt Paul Pogba. Ifølge 90 min ønsker Juventus-trener Massimiliano Allegri Pogba tilbake til Torino. Pogbas kontrakt går ut etter neste sesong.

Hakim Ziyech hadde en varierende førstesesong i Chelsea, og ifølge Corriere dello Sport håper AC Milan at playmakeren er villig til å flytte på seg.

Milan er på spillerjakt i sommer, og skal også ha blitt tilbudt Philippe Coutinho fra Barcelona, ifølge spanske Mundo Deportivo. Milano-klubben skal også være ute etter Patrick Schick, som virkelig har gjort seg bemerket i sommerens EM, skriver italienske Tuttomercato.

En annen som gjorde seg bemerket i EM er Nederlands Denzel Dumfries. Ifølge Calciomercato er han nå ønsket av Inter Milan.

Tottenham er interesserte i Fiorentina-spiss Dusan Vlahovic. 21-åringen scoret 21 mål på 37 kamper i Serie A denne sesongen, men ifølge Corriere dello Sport vil spissen heller fornye kontrakten sin med italienerne.

Tidligere denne uken annonserte Toni Kroos at han gir seg på landslaget. Nå sier han at han forventer å bli i Real Madrid ut karrieren, ifølge Marca.