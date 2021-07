Forhåndsfavoritt bryter Tour de France

Det bekrefter Jumbo-Visma på sine nettsider søndag morgen.

Primoz Roglic ble skadet i en stygg velt på tredje etappe.

Sloveneren, som var en av de største sammenlagtfavorittene før Tour de France, leverte en heroisk tempoetappe uten å tape for mye tid, men på de to siste etappene har han måttet slippe favorittgruppen og avstanden til konkurrentene har økt.

– Vi tok dette valget sammen. Det nytter ikke å fortsette på denne måten. Nå er det på tide å bli frisk og fokusere på nye mål. Jeg er veldig skuffet over å måtte forlate Touren, men jeg må akseptere det. Jeg er fortsatt optimistisk og ser fremover, sier Roglic på lagets nettsider.

Etter lørdagens etappe lå Roglic på 51. plass i sammendraget, nesten 40 minutter bak fjorårsvinner og den nye sammenlagtlederen, Tadej Pogacar.

– Umiddelbart etter krasjen trodde jeg ikke at den ville føre til at jeg måtte bryte Touren. Jeg ser aldri så langt frem i tid, men etter noen dager merket jeg ingen fremgang. Selv om jeg overrasket meg selv på tempoetappen, hadde jeg en dårlig følelse i dagene etter. De lange og tøffe etappene krever sitt, sier Roglic, som kom inn i Tour de France uten å ha kjørt ritt på to måneder.

Etter lørdagens fantometappe leder UAE Team Emirates' Tadej Pogacar etapperittet ett minutt og 48 sekunder foran Roglic' lagkamerat Wout van Aert.

Det er imidlertid den unge dansken Jonas Vingegaard som nå seiler opp som Jumbo-Vismas sterkeste kort i sammendraget. 24-åringen ligger på femteplass, nøyaktig fem minutter etter ledende Pogacar.

Mandag er første hviledag i årets Tour de France, men først skal rytterne gjennom en hard fjelletappe med målgang på Tignes søndag.