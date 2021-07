Fire har mistet livet i den kraftig skogbrannen som herjer på Kypros

Brannen brøt ut nordøst for havnebyen Limassol etter langvarig tørke og høye temperaturer.

Hundrevis av brannfolk og elleve fly deltar i brannslukningen, melder rikskringkastingen RIK.

Både Israel, Hellas og Italia har sendt brannslukningsfly til øya.

En talsmann for Kypros' regjering sier søndag at brannen har to fronter, men at de mange brannslukningsflyene gir håp.

SKOGBRANN: Innbyggere står og iakttar mens brannen herjer i fjellregionen Larnaca lørdag. Foto: Petros Karadjias / AP BRANN: En bil kjører mens det brenner kraftig på fjellet. Foto: Iakovos Hatzistavrou

Flere landsbyer evakuert

Lørdag måtte flere landsbyer evakueres.

Søndag morgen ble det anslått at 50 kvadratkilometer med skog og jordbruksområder var blitt ødelagt.

Så langt er det meldt at fire personer har mistet livet i brannen. Alle ofrene skal ha vært utenlandske jordbruksarbeidere.

EVAKUERT: Innbyggerne i flere landsbyer rundt fjellregionen Larnaca måtte evakuere som følge av brannen. Foto: Petros Karadjias / AP RØYK: Landsbyen Ora er helt røyklagt. Foto: Andrea Anastasiou

Måtte be om hjelp

Slokningsarbeidet er vanskelig, og lørdag ba kypriotiske myndigheter flere EU-land og Israel om å sende fly som kan bistå i slokningsarbeidet.

Kypros' president Nikos Anastasiades sa at det har vært en vanskelig dag og takket landene som hadde sagt ja til å sende brannslokningsfly.

Britiske soldater bistår allerede kypriotiske brannfolk i slokningsarbeidet på bakken.

Øya opplever for tiden en hetebølge med temperaturer på rundt 40 grader.