Herjet på Mourinhos nye hjemmebane: – Han kan si hva han vil

Etter å ha blitt benket til Englands første gruppespillskamp mot Kroatia, har Luke Shaw virkelig spilt seg opp i mesterskapet. I åttedelsfinalen mot Tyskland var han nest sist på Raheem Sterlings ledermål, og i gårsdagens smadring av Ukraina i kvartfinale leverte han to nye målgivende.

På TV 2s spillerbørs fikk han karakteren åtte av ti, en karakter kun tomålsscorer Harry Kane kunne matche. Kanskje var Manchester United-spilleren litt ekstra motivert siden kampen ble spilt i Roma. Romas nye manager er nettopp ingen andre enn José Mourinho, og det er ingen hemmelighet at Shaw ikke kom spesielt godt overens med portugiseren da de begge var i Manchester United.

Også under sommerens EM har Mourinho vært kritisk til Shaw, og 58-åringen slaktet sin gamle elevs dødballer etter kampen mot Tsjekkia i gruppespillet. Det fikk Shaw til å ta bladet fra munnen.

– Det er ikke noe å skjule at vi ikke kom overens. Jeg synes han var en strålende trener, men fortid er fortid. Det er på tide å komme seg videre. Jeg prøver å komme meg videre, men, tydeligvis, kan ikke han, sa han på en pressekonferanse tidligere i mesterskapet.

– Han kan si hva han vil

Lørdag kom han med det perfekte svaret til Mourinho, da han serverte en lekker dødball på hodet til Harry Maguire, som stanget inn 2-0 for England. Med all historien mellom Shaw og Mourinho var det neppe en overraskelse for mange at 25-åringen fikk spørsmål om det var litt ekstra spesielt å levere en slik prestasjon på gamlesjefens nye hjemmebane.

– Det betyr ikke noe. Jeg tenker at José har sin mening, han jobber jo for talkSPORT, og har ytringsfrihet. Han kan si hva han vil, sier Shaw i et intervju med BeIN sports, mens han ler litt av spørsmålet.

– Jeg fortsetter bare å jobbe hardt og ignorere alt. Mitt hovedmål er å hjelpe England, fortsetter han.

Skryt fra Mourinho

Da Mourinho kritiserte dødballene til Shaw tidligere i turneringen, sa venstrebacken at han synes det er rart at gamletreneren fortsatt snakker om ham.

– Til og med noen på laget har sagt «Hva er problemet hans?» og «Hvorfor fortsetter han å snakke?». Han er bare nødt å komme seg videre. Forhåpentligvis kan han finne ro med det, komme seg videre og stoppe med å bekymre seg over meg. Helt åpenbart så er jeg i hodet hans fremdeles og han tenker mye på meg, sa 25-åringen.

Søndag, i sin rolle som fotballekspert for talkSPORT, snakket Mourinho om Shaw nok en gang, men denne gangen med mer positivt fortegn.

– Luke Shaw spiller bedre og bedre, slo portugiseren fast.

Og han er ikke alene om å skryte av sin tidligere elev. Med to assist mot Ukraina tangerte United-backen David Beckham som den England-spilleren med flest målgivende i et EM.

Det har fått blant andre tidligere Beckham-lagkamerat på landslaget, Frank Lampard, til å skryte.

– Fra utsiden ser det ut som noe virkelig har klikket med han de siste 18 månedene. Du hadde alltid følelsen av at han er en maskin, og at man kan få det man ønsker fra han, og nå ser man det, sier han til BBC.

Onsdag møter England Danmark til semifinale på Wembley. Der får vi etter alle solemerker se mer av hva Luke Shaw har å by på.