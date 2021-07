Legendene hyller England: – Jeg har ikke sett et mer komplett England-lag

England hadde full kontroll mot Ukraina, og vant 4-0 i EM-kvartfinalen i Roma.

To scoringer av Harry Kane samt fulltreffere fra Harry Maguire og Jordan Henderson sørget for at England skal spille semifinale på Wembley mot Danmark.

Kane tar ikke helt av, til tross for at England skal i sin andre strake mesterskapssemifinale.

– Vi er på rett vei, men vi kan ikke la oss rive med. Vi har en ny kamp om noen dager. Vi har gjort alt vi har behøvd så langt, så vi må fortsette å jobbe, restituere godt, og være klare til onsdag, sier kapteinen.

Også målscorer Maguire retter fokus mot semifinalen på hjemmebane.

– Det er en flott følelse. To semifinaler på rad i store turneringer er en stor prestasjon. Jeg vil ikke være en festbremser, men vi har en stor kamp foran oss, og vi ønsker å komme lengre denne gangen enn i VM.

– Det er flott å vinne her, og måten vi gjør det på viser fremgangen vi har. Måtte det fortsette, sier Maguire etter kampen.

Selv om England har levert under mesterskapet, har Gareth Southgate fått kritikk for å ikke bruke Jadon Sancho. Den fremtidige Manchester United-spilleren var en lykkelig mann etter kampen.

– Jeg føler meg over månen. I dag var det et must å vinne, og jeg er bare glad for å ha fått muligheten til å spille. Dette er et spesielt øyeblikk for meg.

– Vanskelige å slå

Etter storseieren har flere tidligere England-stjerner hyllet landslaget etter nedsablingen av Ukraina.

Rio Ferdinand mener sier han ikke har sett et bedre England-lag.

– Jeg er mer optimist nå. Det største komplementet jeg kan gi er at jeg ikke har sett et mer komplett England-lag. Alle spillerne som kommer innpå bidrar på positivt vis. Det er et vanskelig lag å slå.

Hans tidligere lagkamerat på landslaget Frank Lampard kommer også med fine ord.

– Vi gjorde jobben i dag. Gareth (Southgate) kan kalle dette en kveld. Nå er tiden for å holde hodene kalde og være fokuserte, sier den tidligere Chelsea-manageren.

– Det er som Brasil

TV-profil Gary Lineker er mannen som har scoret flest mesterskapsmål for England med ti scoringer. Han dro i gang sammenligningene til et av tidenes landslag:

What is going on? It’s like watching Brazil….alright, I’m overdoing it. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 3, 2021

Alan Shearer har også scoret en del mål for England, og har ni i mesterskap. Det er det samme som Harry Kane er oppe i etter dagens to fulltreffere. Han gir æren til landslagssjef Gareth Southgate:

What a magnificent performance and result @England Be very very proud lads. Well done Gareth. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2020 #ENGUKR — Alan Shearer (@alanshearer) July 3, 2021

Jesse Lingard ble tatt ut i bruttotroppen, men ble veid for lett til den endelige stallen som fikk være med i EM.

Likevel virker ikke Manchester United-spilleren å være bitter av den grunn: