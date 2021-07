Panteordning skal forhindre sparkesykkelrot: – Genial idé

Henslengte sparkesykler har blitt et vanlig syn i bybildet, til manges store frustrasjon. Nå kan en ny prøveordning få slutt på problemet, én gang for alle.

Elsparkesykler er både elsket og hatet. Noen ser på dem som et miljøvennlig og effektivt fremkomstmiddel, mens andre peker på at syklene fører til mange ulykker og forsøpler bybildet.

– Jeg har ikke sans for dem i det hele tatt. Det har jo litt å gjøre med at man ikke klarer å holde orden på dem, at man ikke har noe å sted å parkere, sier Oddbjørn Bjerga fra Sandnes.

Slik ser det ut utenfor operaen i Oslo, til manges store irritasjon. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Panteordning

Elsparkesyklene kommer ikke til å forsvinne med det første, men det vil kanskje parkeringsproblemet. Nå lanseres nemlig en ny prøveordning i nettopp Sandnes, som tar sikte på å rydde opp i bybildet.

Ladestasjonene Mobility Dock fungerer som en panteordning, litt på samme måte som handlevognene i matbutikken. Brukere må betale 20 kroner for å hente en sykkel ut av ladestasjonene. Den eneste måten å få pengene tilbake på, er å sette dem tilbake i ladestasjonen etter endt bruk.

Mobility Dock vil i første omgang testes ut i Sandnes, men kan senere utvides til resten av landet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Hvis de slenger den fra seg en plass, vil andre kunne plukke den opp og pante den. Da vil det rydde seg selv, sier Helge Sverre Eide, daglig leder i Mobility Dock.

Du kan med andre ord tjene gode penger på å rydde opp etter andre. Dersom du selv roter, vil det i lengden bli en kostbar affære.

– Vi er nødt til å oppfordre brukeren til å rydde opp etter seg selv. Det er den eneste vi ser at dette problemet kan løses på en skikkelig måte, mener Eide.

Ser mot utlandet

Prosjektet rulles ut i Sandnes de nærmeste dagene, og kommunen er svært positiv til ordningen.

– Jeg synes det er en genial idé. I samfunnet er det svært mange forskjellige grupper, svaksynte, bevegelseshemmede og så videre. Dersom en får organisert syklene, vil det være langt mer forutsigbarhet i samfunnet, sier Trond Kjærstad, som er fagleder for vei og trafikk i kommunen.

Teknologien er hentet fra oljeindustrien, og selskapet har allerede fått millionstøtte fra Innovasjon Norge. Dersom ordningen blir en suksess, ønsker Mobility Deck å bygge ut teknologien i andre deler av landet, kanskje også i utlandet.

Om Eide får det som ham vil, kan ladestasjonene bli et vanlig syn i både Norge og utlandet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Dette er fremtidens byutvikling, der en skal ha mindre biler i sentrum. Men vi sakl fremdeles komme oss godt frem, så dette tror jeg blir kjempespennende, sier stortingsrepresentant Margret Hagerup (H).