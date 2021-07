England smadret Ukraina: – Favoritter til å vinne hele mesterskapet

Drømmen om å løfte EM-trofeet på Wembley nærmer seg stadig for engelskmennene. Kaptein Harry Kane ledet dem til semifinale mot Danmark.

Ukraina-England 0-4

Tottenham-stjernen scoret to ganger i det som var en utklassingsseier over Ukraina i Roma.

– Det var en flott prestasjon, og en flott kveld. Å prestere slik i en kvartfinale – det er en flott dag for engelsk fotball, sier Kane.

– Jeg har sagt hele tiden at det handler om å være best i de rette øyeblikkene, og å være best i utslagsrundene. Jeg føler meg bra, og føler meg klar, fortsetter han.

Kane, som fikk mye kritikk for sine prestasjoner i gruppespillet, har nå scoret tre ganger i utslagsrundene.

– Dette ble en perfekt kvartfinale for England. De spilte på seg enda mer selvtillit, fikk spart flere viktige spillere og Kane er virkelig kommet i gang, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– England er favoritter til å vinne hele mesterskapet, og det tror jeg også de kommer til å gjøre. Er England i nærheten av sitt beste mot Danmark, vinner de den. For selv om danskene har imponert, skal de få det knalltøft mot et England som er fulle av selvtillit, fortsetter han.

I EKSTASE: Denne supporteren fra Manchester kastet klærne. Foto: Martin Rickett Les mer JUBEL: Det kokte naturligvis i London, der England skal spille semifinale mot Danmark. Foto: Henry Nicholls Les mer FOLKEFEST: Litt regn hindret ikke supporterne fra å samles utendørs i Manchester. Foto: Martin Rickett Les mer

En annen spiller som imponerte stort, var Manchester United-backen Luke Shaw. Han leverte to målgivende pasninger før han ble byttet ut med semifinalen i tankene.

– Kane scorer to mål og er god, men mest imponert er jeg av Luke Shaw. Han har vært fantastisk god i lang tid nå, og det blir en herlig semifinale mot danskene på Wembley, slår Mathisen fast.

Harry Maguire var overlegen i luften og stanget inn 2-0. Stopperkjempen maner til at engelskmennene må holde beina på jorden.

– Det er en flott følelse. To semifinaler på rad i store turneringer er en stor prestasjon. Jeg vil ikke være en festbremser, men vi har en stor kamp foran oss, og vi ønsker å komme lengre denne gangen enn i VM. Det er flott å vinne her, og måten vi gjør det på viser fremgangen vi har. Måtte det fortsette, sier Maguire etter kampen.

Lugget

Storfavoritten fra balløya fikk en drømmestart på kampen. Stikkeren fra Raheem Sterling var elegant, avslutningen fra Harry Kane var sikker. Da var det bare spilt tre og et halvt minutt.

Det ble imidlertid ikke noen umiddelbar overkjøring fra engelskmennene. I første omgang måtte de avverge et par farlige muligheter fra Ukraina, samtidig som storspillet uteble offensivt.

Jadon Sancho, som omsider fikk sjansen av Gareth Southgate fra start, fikk en god mulighet, men skuddet gikk rett på keeper.

United-backen skinte

I andre omgang handlet det bare om England. Også der fikk de en drømmestart. Luke Shaw svingte en herlig dødball inn på bakerste stolpe til klubbkompisen Harry Maguire. Manchester United-kapteinen var overlegen i luften.

Innen fem minutter av omgangen var spilt headet Kane inn sitt andre mål for kvelden. Igjen var Shaw servitør. Så stanget innbytter Jordan Henderson inn 4-0 etter en dødball.