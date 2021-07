Kjøreledning smalt inn i vinduet – Dovrebanen står fast

I over en time var passasjerene uten tilgang på frisk luft, etter at Dovrebanen brått ble stående stille.

Ulykken inntraff på SJ Norges tog 45, som kjører fra Oslo til Trondheim.

– Litt før Dovre rev man kjøreledningen. Den traff et vindu i en av vognene, slik at det kom en sprekk i vinduet, sier sjef for operasjon, Steinar Olsen til TV 2.

Da TV 2 pratet med Olsen rundt 19:15 fortalte han at det vil ta rundt 30 minutter før passasjerene kunne forlate toget.

Selskapet skal ha busser klare til å plukke opp passasjerene, så snart det er trygt å komme seg ut.

– Vi har folk fra BaneNOR på vei dit nå. De vil sikre stedet, så vil passasjerene komme over i busser som vil ta dem til videre til tog, sier Olsen.

Dørene er lukket

SJ Norge sier det er uvanlig at en kjøreledning ryker på denne måten, og vil jobbe for å undersøke hvordan ulykken skjedde.

– Når kjøreledningen treffer en rute, vil det sikkert oppleves som dramatisk. Men det er ikke vært noen fare, og dørene er nå lukket slik at ingen slipper ut av toget før BaneNOR har sikret stedet. Vi har klare prosedyrer som følges når slike ulykker først skjer, sier Olsen.

Olsen understreker at han ikke selv har sett bilder fra stedet.

– Ulidelig varmt

KNUST: Små glassbiter ligger strødd rundt i store deler av vognen. Foto: Privat

En av de som sitter fast i vognen er Linda K Ulstein. Hun og mannen har vært på Østlandsferie, og er på vei hjemover.

Hun forteller at alle dører og vinduer er lukket for at passasjerene ikke skal ta seg ut. Fordi det ikke er strøm i vognen, er det heller ikke air condition eller luftventilasjon.

– Det er ulidelig varmt her inne nå, sier Ulstein like før klokken 19:30.

Ulstein sier at flere ble skremt da vinduet eksploderte, men at folk nå er rolige og fattet.

– Det går fint her nå. Vi vet derimot ikke når vi får kommet oss ut, sier Ulstein.

Samtidig som hun prater med TV 2 på telefon, opplyser konduktøren på høyttaleren at «dette vil ta tid».

Ulstein satt like ved ruten som eksploderte. Hun er sjeleglad for at to unge jenter som reiste alene gikk av på stoppet før ruta knuste.

– De to jentene satt på den raden der kjøreledningen smalt inn i ruta. Guds lykke at de gikk av på forrige stopp, sier hun.

Flere er nysgjerrige

John Inge Lund sitter også fast i vognen. Han forteller at de var flere som skvatt til da kjøreledningen smalt inn i ruta.

– Men, det er rolig stemning her nå. Vi venter på ny beskjed, men vi har fått informasjon om at dette vil ta tid, sier Lund til TV 2.

Lund sier videre at de ikke har rikelig tilgang på vann, og at det begynner å bli svært varmt inne i vognen.

– Vi ser at det er flere som stoppet opp ved veien for å se hva som foregår her nede. Jeg håper bare de får beskjed om å bli der oppe, siden det fremdeles er strøm i ledningen som ligger utenfor her, sier han.

Rundt klokken 19:45 forteller Linda K Ulstein at de omsider har fått åpnet dørene og vinduene, men ikke får lov til å gå ut.