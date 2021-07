Blant Spanias beste – hadde aldri vært med om EM ikke ble utsatt

Tirsdag fra kl. 20.00: Italia-Spania på TV 2 og TV 2 Play.

– Da vi satt på flyet, sa jeg til ham at han spiller EM før han kan kjøre bil. Likevel spiller han som en 40-åring.

Ordene tilhører lagkompis Álvaro Morata, blant mange som har latt seg imponere av ungguttens spill hittil i mesterskapet.

– Han er bare 18, men har en personlighet og holdninger som få andre. Pedri vil bli en av de beste spillerne i Spanias historie, lovpriser Morata, ifølge Goal.

Satt ut av Messi-møte

Selv om Pedri er blitt ansett som et stort talent, hadde få trodd at han skulle være en nøkkelspiller for Spania i EM. Da mesterskapet egentlig skulle blitt spilt, var han på nivå to i Spania – lånt tilbake fra Barcelona til Las Palmas.

Han var bare 17 år da han startet sesongen i Barcelona. Unggutten ble satt ut av å treffe Lionel Messi.

– Første gangen jeg traff, tenkte jeg at det var løgn, har han fortalt til Club del Deportista.

LAGKOMPISER: Kort tid senere spilte Pedri med Lionel Messi hver helg. Foto: Lluis Gene

I oktober scoret han sitt første Champions League-mål, før han fire dager senere ble kastet til ulvene fra start i sitt første El Clásico.

Plutselig spilte han sammen med Messi hver helg. Midtbanespilleren endte opp med å starte 28 La Liga-kamper for Barcelona, og har fått merkelappen «den nye Andrés Iniesta».

– Det er ikke rart at den sammenligningen kommer når man ser ham for Spania og Barcelona, konstaterer TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Pedri Fullt navn: Pedro González López Født: 25. november 2002 Posisjon: Offensiv midtbane Klubb: Barcelona Tidligere klubb: Las Palmas Landskamper/mål: 9/0 Idol: Andrés Iniesta Kilder: Transfermarkt og FC Barcelona.

Hun mener at Pedri har vært en av de store spillerne for Spania i EM, samt et av lyspunktene for Barcelona i en ganske skuffende sesong.

– Å ta det steget som den mest naturlige tingen i verden, synes jeg er oppsiktsvekkende. Mange Barcelona-supportere hadde ham blant deres beste spillere, sier Finstad Berg, og fortsetter:

– Det er ikke så ofte man ser så unge spillere ta nivået så kjapt. Da han signerte fra Las Palmas hadde man hørt om ham, og visste at han var et stort talent, men at han skulle ta det steget så lett, imponerte meg, altså.

Han fikk landslagsdebuten i mars, og hadde bare fire landskamper på CV-en før EM startet.

I oppkjøringskampen mot Portugal, som ble Spanias siste før EM på grunn av koronatrøbbel, ble heller Thiago Alcantara brukt fra start.

– Pedri har spilt alt annet utenom ett minutt i EM så langt. Det er en overraskelse for alle, men ikke så stor når du ser på stilen til Spania, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

– Det er en av tingene Luis Enrique virkelig har truffet på. Han forstod at med Spanias stil, så trenger du en midtbanespiller som holder posisjonen sin og ikke er redd for å ta imot ballen i de avgjørende delene av banen, forklarer han.

TRIUMF: Luis Enrique får ros for valget om å bruke Pedri som fast mann på det spanske landslaget. Foto: Stuart Franklin

– Spanias klart beste

Den spanske landslagssjefen har vært godt fornøyd med det han har fått se av juvelen. Luis Enrique er blitt overrasket over hvor moden Pedri er for alderen.

– Pedri er en unik spiller, en fotballspiller utenom de vanlige, sa han under en pressekonferanse tidligere i mesterskapet.

Da 18-åringen startet åpningskampen mot Sverige, ble han tidenes yngste EM-spiller for Spania. Da Sveits ble slått i kvartfinalen, ble han hyllet som Spanias klart beste på TV 2s spillerbørs.

«Ro, eleganse og en evne til å skape muligheter med sine overraskende valg. En juvel av en spiller», skrev fotballkommentator Peder Mørtvedt.

KLUPPKOMPISER: Sergio Busquets og Pedri spiller også sammen i Barcelona. Foto: Javier Soriano

Dette må han forbedre

Balagué mener at Pedri passer som hånd i hanske ved siden av midtbanegeneralen Sergio Busquets.

– Det er to spillere som tenker på samme måte. De vil ikke at det skal spilles «boks til boks». Når Busquets har ballen, ser du bevegelsene til Pedri mellom linjene, og kroppsposisjonen hans er perfekt for å få ballen. Han har vært veldig imponerende fra det ståstedet, roser han.

Én ting må imidlertid Pedri forbedre. Det blir ikke mange målpoeng.

– Han er blitt bedt om å komme oftere inn i boksen og score, av Ronald Koeman også. Det har han ikke i spillet ennå, men han vet at han må det, minner Balagué om.

– Han slår ikke mange målgivende heller, men det er bare det at han er perfekt for den stilen. Dette er en mann hvor det føles som om at han spiller i bakgården sin, tilføyer han.

