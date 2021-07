Mener Pogacars utklassing minner om Lance Armstrong

Konkurrentene måtte bare riste på hodet og smile når han passerte. På den 8. etappen til Le Grand-Bornand leverte Tadej Pogacar (22) en oppvisning man sjelden har sett i sykkelritt de siste 20 årene.

– Man må langt tilbake i sykkelhistorien for å finne en prestasjon man kan sammenligne dette med, sier INEOS-sjef Dave Brailsford.

Brailsford har sett en del sykkelritt siden årtusenskiftet. Og sjelden har verdens beste lag fått mer bank. Drøyt to kilometer før toppen av Col de la Colombier sa Pogacar takk og farvel. Prestasjonen forbløffer TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Det vi så var helt vanvittig, sier Kaggestad.

– Det er lov til å bruke supersonisk om det Pogacar gjorde. Prestasjonen er enorm. Jeg tror man bare skal glede seg over det man ser og nyte den sterke prestasjonen, fortsetter han.

– Så ut som juniorryttere

Kaggestad mener Pogacar i realiteten avgjorde Tour de France på lørdagens etappe.

– Han er på et annet nivå enn de andre. Heldigvis var han sliten på oppløpet, men det er bare å begynne å kjøre om 2. plassen for de andre. Pogacar er bare mye bedre, slår TV 2-eksperten fast.

Pogacar forteller at angrepet ikke var en del av den opprinnelige planen.

– Vi skulle se hvordan etappen gikk, men jeg føler meg bra under slike type forhold. Før de tre siste klatringene sa jeg til lagkompisene mine at vi skulle prøve å knuse alt. Jeg så at alle hadde det vondt. Formolo, Costa og McNulty gjorde en super jobb for meg før jeg ga full gass helt til mållinjen. Nå er jeg fornøyd. Rivalene mine trodde de kunne bryte laget vårt ned, men nå har de sett at vi kan gjøre store ting. Jeg tror mange ryttere fikk svi for kreftene de brukte på fredag, sier Pogacar.

Sammenlagt leder sloveneren med nesten fem minutter på de tøffeste utfordrerne.

– Det var mange som var tilskuere. De ble jo statister og så ut som juniorryttere. Pogacar er et fenomen, men resultatene hans viser at han er vanvittig god. Han har stort sett bare pallplasser. Han ble nummer tre i sin første Grand Tour som 20-åring. Dette er en ny Eddy Merckx, sier Kaggestad.

– Det kunne minne om Lance Armstrong?

– Ja. Det er den type dominans som vi ser. Det som fascinerer meg enda mer med dagens etappe er at det er en annen måte å sykle sykkelløp på enn det vi har sett tidligere. Hierarkiene i lagene virker å være visket bort. Rytterne kjører hver for seg og venter ikke på hverandre. Det er rytter mot rytter og fullstendig spredning. Gamle regler brytes, sier TV 2-eksperten.