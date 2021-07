OL-klare André spås stor framtid etter å ha rystet Dale Oens rekord

André Klippenberg Grindheim ble det store navnet under NM i svømmings første dag i Alexander Dale Oen arena.

Først ble han uttatt til OL, før han i finalen på 50 meter bryst svømte inn til råsterke 27,20. Det er tangering av Alexander Dale Oens norske rekord. Grindheim blir med det den første norske svømmeren til å utfordre verdensmesteren på 100 meter bryst fra 2011 sine tider på langbane.

Dale Oens 27,20 på distansen ble satt nettopp under det verdensmesterskapet i Shanghai som alle husker.

– Det har vært den beste dagen i livet mitt. Jeg kunne aldri forestille meg at det skulle klaffe slik. Jeg har drømt om OL i alle år, og det å tangere Alexander Dale Oens rekord her i Alexander Dale Oen arena er så stort som det kan bli, sier Grindheim til TV 2.

– Jeg skulle gjerne hatt rekorden selv, men det er kult å tangere den, og spesielt her. Det betydde en del.

Høy gåsehudfaktor

Trener Øyvind Røsland er også fra seg av begeistring.

– Jeg har gått rundt med gåsehud siden i dag morges. Det er helt rått, sier Røsland.

Det var rundt kvart over ti at duoen fikk gladbeskjeden om at svømmeren var OL-uttatt via speakeranlegget i NM-arenaen. Grindheim har ikke klart A-kravet til lekene, men har hatt en eksplosjonsartet utvikling og med 1.00,23 var han godt under B-kravet og ble invitert til å delta. Da var det opp til Olympiatoppen om de ville ta ham ut.

Grindheim var i gang med å forberede seg til å svømme det innledende heatet på 50 meter bryst. Han hadde lagt bort telefonen etter å ha brukt morgenen på å oppdatere e-posten sin.

– Jeg var forberedt på å få nei, men det var selvsagt en enorm boost.

– Jeg visste at jeg var med i vurderingen, men jeg visste ikke det endelige svaret. Etter å ha fått fordøyd det, så var det veldig god motivasjon til å svømme fort i kveld. Jeg kunne senke skuldrene og vite at det kommer viktigere ting senere.

Og fort gikk det. Utrolig fort.

– Endelig er det en norsk svømmer som kommer ned mot tidene til Dale Oen, og André svømmer på de tidene i en yngre alder han Alex gjorde. Her kan vi få frem en ny brystsvømmer i internasjonal toppklasse, sier landslagssjef Petter Løvberg.

– Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal kunne fortsette. Det er faktisk veldig realistisk med nye steg slik som han trener nå.

– Jeg har vært trener i så mange år, at jeg ser det han gjør på trening må ende langt, langt fremme. Han har så god kontroll på trening, så er han i tillegg god på kosthold, leggetider og struktur. Der er han perfekt. Han trener i verdensklasse, og det vil betale seg, supplerer trener Røsland.

Tok et valg

Sammen med treneren på Hamar har den opprinnelig Karmøy-væringen lagt en plan der 21-åringen blir involvert både i planlegging og gjennomføring av treningen. Både Røsland og landslagssjef Petter Løvberg roser Grindheims utvikling fysisk, men ikke minst mentalt.

Det har også gitt en personlig rekord-flom etter at svømmekonkurransene kom i gang igjen etter pandemien.

Suksessoppskriften har vært en større bevissthet rundt egen trening, og i tillegg en enorm innsats under koronaperioden.

– Jeg tok et valg. Jeg er blitt over 20, jeg kan ikke gjøre dette halvveis. Så har det betalt seg veldig godt, kommenterer rekordsetteren.

– Det er jo derfor han får sjansen i OL nå. Han har vist en stor utvikling i en tøff periode, og vi ser at det er muligheter for enda mer. Han blir med som en læregutt, ikke ulikt det Alexander Dale Oen gjorde i Athen i 2004, sier landslagssjefen.

Da ble Dale Oen nummer 21 og sverget på at han ikke skulle til OL som «turist» igjen. Fire år senere tok han sølv. Den samme langsiktige tankegangen er der for Grindheim også.

– Jeg er i tung trening og har trent som om jeg skulle til OL. Vi gamblet på det, så fikk det heller stå til om vi fikk nei. Når det ble ja, så var det jo et bra valg, sier Grindheim.

– Så var det deilig å få til et så bra løp og vise at det var fortjent med Tokyo-tur.

PS: Også Tomoe Zenimoto Hvas viste gryende OL-form. Med 52,39 på 100 meter butterfly forbedret han sin egen norske rekord med sju hundredeler.

Hvas' klubbkamerat i Bærumsvømmerne, Nicholas Lia, fulgte søndag opp med norsk rekord på 50 meter butterfly: 23,33 var en forbedring av Niksja Stojkovskis tidligere rekord (23,53).