Dødstallet stiger – nå skal bygget sprenges

Ordfører Danielle Levine Cava sier lørdag ettermiddag at ytterligere to personer er funnet omkomne i ruinene av bygget. Dødstallet stiger dermed til 24, mens 124 personer fremdeles er savnet.

Samtidig bekrefter brannvesenet i byen at restene av den kollapsede bygningen vil sprenges søndag morgen. De siste dagene har man fått inn en rekke bekymringsmeldinger om at det delvis kollapsede bygget vil falle fullstendig sammen, noe som setter redningsarbeiderne i fare og gjør søket etter savnede utfordrende. I frykt for at bygningen kunne rase, måtte man sette redningsarbeidet på vent i 15 timer torsdag.

Restene av bygget er svært ustabilt, og skal rives søndag. Foto: Marco Bello/REUTERS

– Vi vil sprenge bygningen så snart som mulig. I morgen tidlig, sier assisterende brannmester Raide Jadallah under et møte med de pårørende lørdag.

Kan gi nye svar

Brannvesenet advarer derimot om at det kan bli komplisert, ettersom mannskap må ta seg inn i restene av det ustabile bygget for å montere sprengladninger.

Etter at sprengningen er gjennomført, vil restene av bygget fjernes umiddelbart. Dette vil gi redningsarbeiderne tilgang til nye deler av bygget, slik som parkeringshuset i kjelleren. I tillegg til å gi redningsarbeiderne bedre muligheter til å finne overlevende, kan dette gi myndighetene svar på hva som faktisk forårsaket ulykken.





Redningsarbeidet ble midlertidig stanset av frykt for at bygget skulle rase. Foto: Giorgio Viera/AFP

Ingen overlevende har blitt funnet siden de første timene etter kollapsen, 24. juni. Den tropiske stormen Elsa er på vei mot Miami fra Karibia, noe som kan destabilisere bygningsrestene ytterligere.

– Vi har en vaklende bygning her i Surfside, som overhodet ikke er trygg. Dersom vi river denne, vil det beskytte redningsarbeiderne, sier guvernør Ron DeSantis.

Guvernøren erklærte også krisetilstand i Florida på grunn av stormen stormen, som er ventet å ankomme delstaten tidlig neste uke.