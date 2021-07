Det danske eventyret fortsetter: – En av EMs fineste scoringer!

Tsjekkia - Danmark 1-2

I kvartfinalen i Baku møttes to lag som på hver sin måte har sjarmert i årets EM. Med over 30 varmegrader ble det en het affære i Aserbajdsjan.

Allerede etter fem minutter headet Thomas Delaney Danmark i ledelsen, og like før pause ble ledelsen større.

Se Danmarks vakre 2-0-scoring i videovinduet over!

Formbacken Joakim Mæhle slo et perfekt innlegg med utsiden av foten. Den ble servert rett til Kasper Dolberg og i mål.

– En av EMs fineste scoringer, uttalte ekspertkommentator Nils Johan Semb.

SKAL TIL SEMI: Danmarks spillere og støtteapparat jublet med fansen i Baku. Foto: TOLGA BOZOGLU

Dolberg scoret sitt tredje mål på to kamper etter at han kom inn i laget i åttedelsfinalen mot Wales for en skadet Yussuf Poulsen.

– Kasper Dolberg, talentet mange frykter skulle visne, han blomstrer som aldri før her i EM, sa kommentator Peder Mørtvedt.

Patrick Schick og Tsjekkia reduserte tidlig i 2. omgang, men maktet ikke å score flere mål. Dermed kan Danmark gjøre seg klare for semifinale på Wembley.

Det er første gang siden 1992 de har så langt. Da gikk de til topps i EM.

Så tager vi et smut til Wembley😎 🏟#Ses #EURO2020 — Joakim Mæhle (@Joakim_maehle) July 3, 2021

– Spiller for Christian

– Vi er i semifinalen og det er sinnsykt, sier kaptein Simon Kjær etter kampen.

For Danmark kunne kontrastene fra jubelscenene i Baku vært større til det som skjedde i åpningskampen, da Christian Eriksen falt om.

– Det er kjempestort etter alt vi har vært gjennom. Vi vet at Christian har det godt, og vi spiller for ham, sier Kjær.

– Det er vanskelig å sette ord på. Vi spiller veldig godt og kjemper og kriger oss til seier. Vi har oppnådd noe stort, og slike øyeblikk kommer sjelden, sier Kasper Schmeichel.

HATTEN AV: Kasper Hjulmand har ført Danmark til semifinale i EM. Foto: TOLGA BOZOGLU

Danskenes landslagssjef Kasper Hjulmand var også fornøyd med seieren. Han motiverte spillerne etter kampen med et bilde av neste destinasjon - Wembley.

– Det er magisk! Det første jeg viste til spillerne var et bilde av Wembley. Her skal vi tilbake!

Spesielt Højberg-øyeblikk

En av spillerne som hylles etter bragden, er midtbanekrigeren Pierre-Emile Højbjerg. Etter kampen satte han seg ned på gresset og gråt, før han ble omfavnet av lagkameratene og landslagssjef Kasper Hjulmand.

– Du får tårer i øynene av å se på. Helt rått, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det er veldig få fotballspillere som klarer å styre kamper med og uten ballen. Han er en sånn en. Han er sjelden vare, og Danmark kommer til å få veldig godt bruk for ham i semifinalen også, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han er en helt altså. Veien frem hit er lang, og det er så fortjent at han får spille semifinale, fortsetter han.

UTSLÅTT: Tsjekkia-spillerne var skuffet etter EM-exiten. Foto: DAN MULLAN

To danske scoringer

Danskene fikk en drømmestart på kampen. Jens Stryger Larsen slo inn et feil idømt hjørnespark på pannebraska til Thomas Delaney, som sto helt alene foran mål.

Dortmund-spilleren styrte ballen i mål, og dermed var danskene i føringen før fem minutter var spilt.

– Dette er jo helt vilt! For en mann som gjør det, han scorer nesten aldri, utbrøt kommentator Peder Mørtvedt.

– For en åpning for Danmark, for en åpning for disse herlige fansene og dette herlige laget, fulgte Nils Johan Semb opp.

Tsjekkerne kom seg inn i kampen, men de feteste mulighetene uteble. Men da "drengene" fikk mulighetene like før pause ved Kasper Dolberg, økte ledelsen.

Dermed hadde Danmark to mål å gå på før 2. omgangen.

Redusering med en gang

Da måtte Tsjekkia ta frem taktikktavla, og trener Jaroslav Šilhavý gjorde to bytter i pausen.

Det ga umiddelbart effekt, for i 2. omgang var det tsjekkernes tur til å score tidlig. Et innlegg fra Vladimir Coufal ble perfekt utnyttet av Patrick Schick, som reduserte.

Det var mål nummer fem for Leverkusen-spissen i EM.

Tsjekkia gikk for utligning

To overraskelseslag i kvartfinalen

På merkverdig vis klarte Danmark å ta seg videre etter å ha tapt de første to kampene i gruppespillet. Seier mot Russland i den siste kampene sørget for åttedelsfinale mot Wales, et lag danskene høvlet over og slo 4-0.

Tsjekkia har levert et godt mesterskap og tok seg videre i gruppe med England, Kroatia og Skottland. I åttedelsfinalen var de underdogs, men tok seg av Nederland og avanserte i sluttspillet.

Danmark møter vinneren av England og Ukrainia på Wembley onsdag. Den kampen kan du se på TV 2.