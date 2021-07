Store ressurser kjemper mot skogbrann i Nordre Land

Brannvesenet fikk først inn melding om brannen klokken 12.33. Tre timer senere brenner det fremdeles langs Vest Torpvegen, rundt 200-300 meter fra nærmeste bebyggelse.

– Nå har skogbrannhelikopteret kommet frem og startet slokking, sier vaktleder Ole G. Stenbrenden i 110 Innlandet til TV 2 klokken 15.20.

Terrenget er svært ulendt og bratt, noe som har gjort det vanskelig for bakkemannskapene å få kontroll på brannen.

– Vi har rundt 20 stykker der, og de har vært der en stund. Men det brenner i en stor granli, og problemet er at det har begynt å brenne i tretoppene over mannskapene, sier Stenbrenden.

Ikke kontroll

Nå som brannhelikopteret har iverksatt slukking, regner brannvesenet med å få kontroll på brannen. I tillegg til helikopteret, er det fire brannbiler på stedet.

– Men vi har ikke fått noen medling om at det er under kontroll enda, understreker Stenbrenden.

Nærmeste privatbolig ligger rundt 200-300 meter fra brannstedet, men det er ikke aktuelt å evakuere noen med det første. Vaktlederen forteller at det er svært høye temperaturer i Innlandet, men understreker at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

–Det går en høyspentledning gjennom området. Vi har ikke fått inn melding om at det er årsaken, men det er selvsagt en mulighet for at det er det, avslutter Stenbrenden.