Teslas nye toppmodell selvantente med fører bak rattet

Tesla Model S Plaid er el-bilgigantens ferskeste toppmodell, og ble lansert av Elon Musk på en ekstravagant pressekonferanse i juni. Ifølge Tesla finnes det foreløpig bare 25 biler i privat bruk.

En av disse bilene kjørte nedover en gate utenfor Philadelphia torsdag kveld, da den plutselig tok fyr. Brannvesenet rykket ut til brannen, og da de ankom stedet ble de møtt av en fullstendig overtent bil. Etter tre timers omfattende slukningsarbeid fikk de omsider kontroll på brannen. Bilen til 1,3 millioner kroner var redusert til en sotete metallklump.

– Når en Tesla brenner, er du nødt til å kaste enorme mengder vann på den, sier brannvesenet til Washington Post.

Slik så millionbilen ut da brannvesenet ankom stedet. Foto: Brannvesenet

Døren gikk i vranglås

Bileierens advokat sier til CNBC at føreren hadde sett store mengder røyk stige opp fra bilen.

– Han er i bilen, han lukter og ser røyk, snur seg og ser bilen bli fylt opp av røyk, så flammer, før han reagerer umiddelbart, sier advokaten.

Mannen forsøkte å komme seg ut, men opplevde til sin forferdelse at bilen gikk gikk i vranglås. Det skal ha fått mannen til å tvinge seg ut av bilen.

– På en eller annen måte kommer han seg ut, og på en eller annen måte kjører bilen videre ned veien, mens min klient forsøker å komme seg vekk. Sekunder etter at han er ute, er hele bilen oppslukt av flammer.

Brannvesenet arbeidet i over tre timer med å få kontroll på brannen. Foto: Brannvesenet

Krever at Tesla stanser salg

Ifølge advokatene priser mannen seg nå lykkelig over at han kom seg ut i tide, etter at dørhåndtakene i bilen nektet å rikke seg.

– Dette er en skremmende situasjon og åpenbart et stort problem, sier advokatfirmaet Geragos til Washington Post.

– Vi har startet en granskning av saken, men vi ber nå Tesla om å holde disse bilene unna markedet i påvente av en fullstendig etterforskning, legger han til.

Tesla har foreløpig ikke kommentert hendelsen, men Elon Musk bekreftet i april at batteriene i den nye toppmodellen hadde problemer.

– Det har vært flere utfordringer enn forventet. Det måtte mye arbeid til for å forsikre oss om at batteriene i de nye modellene er trygge, sa Musk i vår.

Bilbrannen etterforskes nå av både førerens advokater og den amerikanske trafikketaten. Foto: Brannvesenet

Myndighetene vil ta affære

Ifølge CNBC trenger man nærmere 100 000 liter vann for å slukke et brennende elektrisk bilbatteri. Til sammenlikning vil en bilbrann i en drivstoffdrevet bil kunne slukkes med rundt 1100 liter.

Den amerikanske trafikketaten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sier de har blitt informert om bilbrannen, og har iverksatt en granskning av hendelsen.

– Hvis informasjon tilsier en mangel eller stor feil ved utgangene i bilen, vil NHTSA ta nødvendige steg for å beskytte offentligheten, sier etaten.

Tesla hyller Model S Plaid som et teknologisk gjennombrudd. Bilen har en imponerende rekkevidde på over 625 kilometer, og går fra 0-100 på under to sekunder.