Brennhet Berisha skapte trøbbel for gulljagende Bodø/Glimt

Bodø/Glimt - Viking 2-2

Lørdag møttes Viking og et uttalt revansjelystent Bodø/Glimt-lag, som gikk på et svært overraskende tap for Sandefjord for få dager siden.

Det fikk de bare delvis. Én mann gjorde nemlig kvelden vanskelig for den regjerende seriemesteren, med to scoringer:

– Veton Berisha er i fyr og flamme om dagen, og headingen hans på 1-2 er fantastisk, sier TV 2s fotballkommentator, Jesper Mathisen.

Se kunstheadingen i videovinduet øverst i saken!

Selv om Siddisene glitrer i sitt offensive spill, peker han på én åpenbar utfordring for laget som har sluppet inn flest mål i ligaen.

– Viking er alltid farlige offensivt med Veton Berisha og co, men i nok en kamp slipper de inn for mange og for enkle mål. Både forsvarsspillet og keeperspillet er alt for dårlig om de skal være med i medaljekampen hele sesongen. Det er smått utrolig at de ligger helt oppe på 5.plass med 23 baklengs på 11 kamper, sier Mathisen.

Bodø/Glimt har bare vunnet én av sine fem siste kamper. Mathisen peker på at den regjerende seriemesteren er betydelig svekket siden de fjorårets mesterlige seriegull.

– Bodø/Glimt er milevis unna der de var i 2020, og det er ikke så rart når man ser på hvilke spillere som er forsvunnet og hvilke spillere som er ute med skader, sier han.

Gal annullering

Viking hadde en defensiv tilnærming til kampen, og lå med mange mann i forsvar fra start. Nordlendingene måtte vente helt til Ulrik Saltnes gikk ned inne i Vikings sekstenmeter like før pause, før de fikk en stor nok sjanse til å score kampens første mål.

Patrick Bergs påfølgende straffescoring betydde imidlertid lite, når Veton Berisha utliknet to minutter senere.

Etter pausen økte tempoet i Glimts angrepsspill, og i det 52. minutt scoret Ulrik Saltnes et lekkert mål, som ble annullert for offside. Reprisen viste at det var en gal avgjørelse.

Det annullerte målet var likevel nok til å tenne Veton Berisha igjen, som på akrobatisk vis headet inn sitt andre for dagen.

– Det er veldig vanskelig å få den headingen på mål, men Berisha klarer det på mesterlig vis, sier Mathisen om målet, som var Berishas niende i den elleve kamper gamle sesongen.

Igjen gikk det kort tid før lagene hadde like mange mål, ettersom også Patrick Berg også scoret sitt andre mål for dagen.

Dermed endte kampen 2-2.

Det betyr at Bodø/Glimt ligger to poeng bak serieledende Molde, som har spilt to færre kamper.

– Vi fikk en gigantutfordring med å møte det som egentlig var en sekser bak, de ble ekstremt lave, og vi var kanskje ikke gode nok på å bryte dem opp, oppsummerte Glimt-trener Kjetil Knutsen, overfor Discovery.

Historisk Champions League-kamp

Lørdagens kamp var også generalprøven for et stort høydepunkt i Bodø/Glimts sesong. Onsdag sørger nemlig de for den første Champions League-kvalifiseringen i Nord-Norge noen sinne.

Da spiller Bodø/Glimt den første av to kamper mot den polske klubben Legia Warszawa i den første kvalifiseringsrunden til Champions League.

Mathisen mener Bodø/Glimt har muligheter til å slå et polske laget over to kamper.

– Timingen på den kampen er likevel ikke optimal med tanke på de skadene de har - og dette er et helt annet Bodø/Glimt enn den gjengen som kvalifiserte seg for disse kampene, sier han.

Laget som går seirende ut av dobbeltoppgjøret tar seg videre til kvalifiseringskamp nummer to, som spilles mot vinneren av kampen mellom Flora Talling og Hibernian.