Dette må du tenke på dersom du har hund: – I verste fall kan de dø

Veterinæren råder hundeeiere til å la hunden være hjemme når det blir for varmt ute.

Med kvikksølvet som måler opp mot 30 grader på Østlandet, kryr det av folk på strender, restauranter og i gatene.

Har du hund og tenker at det er smart å ta den med ut, bør du kanskje tenke om igjen.

Veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, Sasja Rygg, råder hundeeiere til å la hunden bli hjemme hvis du skal ut og farte.

– Med så høye temperaturer som vi har nå, har de best av å være inne. Det er en reell fare for at de blir overopphetet i denne varmen, sier Rygg til TV 2.

Planlegg dagen

Dersom du likevel må ta med deg hunden ut, kommer hun med flere tips og råd som er verdt å merke seg.

– Det aller viktigste er å gi dem mye væske. Hundene må ha tilgang på vann ofte. Samtidig kan det være fint å spyle dem i vann eller la dem bade. På den måten får de kjølt seg ned, sier hun.

Mange hundeeiere har lagt til seg vaner for når hunden skal få gå på tur. Rygg sier at vanene bør justeres når det blir så varmt.

– Det kan være lurt å planlegge litt annerledes disse dagene. Gi hunden en god tur tidlig på morgenen når det ikke har blitt så varmt, og en tur senere på kvelden. Å ta dem med på løpetur eller lengre turer midt på dagen kan være farlig.

– Hva bør man være oppmerksom på dersom hunden blir for varm?

– Voldsom pesing og sikling er viktig å følge med på. Hvis hunden begynner å bli ustø og uvel er dette gjerne begynnelsen på et heteslag. I de verste tilfellene kan hundene dø av dette, sier hun.

Tegn til overoppheting

Rygg sier at de tidligere har fått flere henvendelser der hunder har blitt lagt inn til observasjon som følge av heteslag.

– Ta kontakt med en veterinær dersom du er usikker på om hunden begynner å bli overopphetet, sier hun og fortsetter:

SLÅTT UT: Hunden til Rygg, Pippi, har tilbragt dagen inne. Rygg sier at Pippi blir helt slått ut av varmen. Foto: Privat

– Og så må man virkelig ikke la hunden være med i bilen. Enten det er med eller uten eier i bilen. Da må de i så fall være god nok kjøleventilasjon i bilen, også i bagasjerommet, sier hun.

Hunder som har kort snute bør man ta ekstra mye hensyn til. Rygg forklarer at disse rasene har enda trangere luftveier enn de som har lang snute.

– Har du en hund som sliter med pust ellers i løpet av året, bør du ta ekstra hensyn til det. For dem kan det være veldig farlig med ekstrem varme, sier hun.