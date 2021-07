Uvirkelige Pogacar med fantometappe: – Villeste jeg har sett

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Dylan Teuns vant den første fjelletappen i Alpene i årets Tour de France, men det er Tadej Pogacar de fleste kommer til å snakke om etter åttende etappe.

Sloveneren parkerte de andre sammenlagtkandidatene på vei opp Col de Romme og kjørte seg inn i den gule trøyen, som har blitt båret av Mathieu van der Poel de siste dagene.

– Det er det villeste jeg har sett, sa TV 2-kommentator Christian Paasche da Pogacar fosset forbi utbryterne opp Col de la Colombière.

– Det er kanskje den mest crazy Tour de France-etappen i moderne tid, fortsatte Paasche.

– Jeg tror ikke du tar for store ord i munnen din. Her brytes regler for måten man har kjørt på til nå. Det er rytter mot rytter, og du ser alle rytterne kjører hver for seg. Samarbeidet og hierarkiet forsvinner, så det har vært en fascinerende etappe å følge, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pogacar har nå en ledelse på 1.48 til Wout van Aert på andreplass i sammendraget. Deretter følger Aleksej Lutsenko (+4.38), Rigoberto Uran (+4.46), Jonas Vingegaard (+5.00) og Richard Carapaz (+5.01).

– Klatringene var harde, og jeg så at alle slet. Jeg fikk fantastisk hjelp av Davide Formolo, Brandon McNulty og Rui Costa. Jeg angrep og holdt det gående frem til målstreken. Jeg er ganske fornøyd, sier Pogacar.

Thomas og Roglic måtte slippe

Etappen startet i Oyonnax med at rytterne gikk inn i en stigning på fem kilometer. Mange forsøkte å stikke fra hovedfeltet, men ingen brudd klarte å etablere seg før det gjensto drøyt 90 kilometer til mål i Le Grand-Bornand. Da klarte Wout Poels (Bahrain-Victorious) å stikke og skaffe seg et bra forsprang.

Flere ryttere tok opp jakten på utbryteren. På vei inn til Mont-Saxonnex med snaut 60 kilometer igjen til mål fikk Wout Poels selskap av en 17-mannsgruppe.

Det ble en tung dag for flere av de store forhåndsfavorittene i sammendraget. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) slapp hovedfeltet tidlig og avstanden opp til favorittgruppen bare økte. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), som hadde en blytung etappe og tapte flere minutter fredag, måtte også slippe hovedfeltet.

DMS-kameratene Tiesj Benoot og Søren Kragh Andersen gikk til fra bruddet med 45 kilometer igjen til mål, før Kragh Andersen også parkerte sin lagkamerat, men på vei opp Col de Romme fikk dansken selskap av Michael Woods (Israel Start Up-Nation). Da Woods gikk til, hadde ikke Kragh Andersen noe å svare med. Dermed var canadieren alene i tet over Col de Romme, mens Kragh Andersen ble hentet av gruppen som kom bakfra.

Maktdemonstrasjon av Pogacar

I hovedfeltet måtte gulkledde Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) slippe på vei opp Col de Romme. Like etter viste bildene at rivalen Wout van Aert (Jumbo-Visma), som hadde ambisjoner om gul trøye, også var kjørt av feltet.

Davide Formolo (UAE Team Emirates) satt foran i favorittgruppen og holdt et høyt tempo. Med om lag to kilometer igjen til toppen av Col de Romme støtet Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fra gruppen. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) var den eneste som klarte å følge fjorårsvinneren, men det var bare for en kort stund. Også ecuadorianeren måtte slippe Pogacar.

– Dette kan bli avgjort på åttende etappe, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Disse unge rytterne frykter ingen. De bare moser på. De skal ikke bare vinne, men de skal vinne spektakulært. Det er helt vanvittig. Dette vil han bli husket for. Han vil få stor respekt, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pogacar tok opp jakten på Michael Woods. Mannen helt i tet fikk det tungt på vei opp Col de la Colombière. Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) kom seg opp til Woods. Mot toppen av Col de la Colombière måtte Woods slippe Teuns, men Pogacar kom bakfra for å utfordre om seieren på den åttende etappen.

Over toppen hadde Teuns kun 14 sekunders forsprang til Pogacar, men i utforkjøringen ned til Le Grand-Bornandclose økte avstanden. Teuns holdt unna for Pogacar og de andre rytterne som kom bakfra. Dermed kunne han juble for seier på den åttende etappen i årets Tour de France.