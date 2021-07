Delta-varianten vil dominere i Norge i løpet av sommeren: – Vi er bedre rustet mot delta

Ifølge FHIs nyeste risikorapport, som ble publisert lørdag, vil delta-varianten av koronaviruset være den dominerende varianten i løpet av sommeren.

FHI antar at det i løpet av de neste fire til seks ukene vil komme en del importerte tilfeller av delta.

– De fleste fanges opp og fører til lite videre smitte. Samtidig spres delta uansett innenlands fra andre kilder, skriver FHI.

Mer smittsom

FHI tror likevel at dagens tiltaksnivå og flere vaksinerte vil gjøre at vi kan holde den under kontroll.

De skriver i sin risikovurdering at de ikke tror delta vil gjøre at pandemien kommer ut av kontroll i løpet av sommeren.

Samtidig legger FHI til grunn en vurdering som tilsier at delta er mer smittsomt enn andre varianter av koronavirus.

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten i Norge og bringe eventuelle utbrudd under kontroll. God vaksinasjonsdekning bidrar, sier direktør Camilla Stoltenberg.

– Bedre rustet

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med delta-varianten er høy allerede etter én vaksinedose.

– De med størst risiko for alvorlig forløp av covid-19 er nå i stor grad fullvaksinert i Norge, og dette gjør at vi er bedre rustet mot delta enn vi var mot alfa-varianten, sier Stoltenberg.

Tidligere lørdag sa Line Vold til TV 2 at vi ser delta-varianten ikke sprer seg like fort som man hadde fryktet.

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad har tidligere uttalt til TV 2 at det viktige blir å få vaksinert så mange som mulig før delta-varianten blir dominerende.