– Når du har tilbragt for mye tid på Haalands Insta

Etter en sesong som Dortmunds ledestjerne og scoringer på bestilling, har Erling Braut Haaland (20) denne sommeren fått mye oppmerksomhet for noe helt annet.

Nordmannens fargesprakende og prangende klesvalg, som har vært flittig delt på Instagram, har vært såpass iøynefallende at han nå også inspirerer lagkameratene i Dortmund.

Mats Hummels (32), verdensmester fra 2014 og EM-stopper for Tyskland i sommer, har lagt ut et bilde av seg selv på Instagram, der han skriver:

«Når du har tilbragt for mye tid på Erling Haalands Insta denne sommeren».

Hans kone Cathy følger opp i kommentarfeltet.

– WOW, hvem fant antrekket?

Motesjef Haaland har naturligvis svingt innom for å legge igjen en kommentar han også.

– Ikke verst, Hummels. Du ser bra ut, skriver nordmannen.

Braut Haaland har etter hvert opparbeidet seg en svært stor følgerskare på Instagram.

Tidligere denne uken passerte han vanvittige 10 millioner følgere.

– 10 millioner … WOW! Takk til alle mine fans over hele kloden for deres udelte støtte. Fra alle som var der for den første millionen, til alle som har kommet til for den siste. Jeg elsker dere alle, og jeg gleder meg til å fortsette denne reisen med dere, skrev Haaland.

Under kan du nyte Haalands sommerantrekk: