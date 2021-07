Internett koker etter kyssebilder

GOD KVELD NORGE (TV 2): Romanseryktene svirrer for skuespillerne Tom Holland (25) og Zendaya Coleman (24).

Holland og Zendaya er for tiden to av Hollywoods største stjerner. Dette er ikke første gang det har blitt spekulert i romanse mellom paret, men noe forhold har aldri blitt bekreftet.

Nå florerer det både video og kyssebilder av skuespillerne, publisert av Page Six, som kan bekrefte at de er mer enn bare venner.

Spiller sammen i flere filmer

Holland og Zandaya har spilt mot hverandre i «Spider-Man: Homecoming» fra 2017 og oppfølgeren «Far from Home» i 2019. Nå er de begge aktuelle i en tredje film som har premiere i år, «Spider-Man: No Way Home».

ROMANSE PÅ FILM: Zendaya og Holland fra en scene i filmen "Spider-Man: Far From Home". Foto: Jojo Whilden/AP

Fansen har lenge ønsket å se romantikk mellom paret, også på privaten, men både Holland og Zendaya har flere ganger avvist datingryktene.

I 2017 bekreftet derimot en kilde til People at skuespillerne var et par. Det skal så ha blitt slutt mellom «Spider-Man»-kollegene. I mellomtiden har Zendaya blitt koblet til «Euphoria»-kollega Jacob Elordi.

peter parker tom holland

and mj and zendaya pic.twitter.com/3NCCojpHic — karl (@themarvelparker) July 2, 2021

Internett koker

Nå ser det altså ut som at nye bilder har satt fart på romanseryktene igjen, noe som får fansen og internett til å koke.

I en video og bilder fra avisen The Sun, kan vi se Holland og Zendaya sammen i en bil. Så kan vi se mer romantiske bilder da paret lener seg inn og kysser hverandre. Det er også bilder av paret sammen med Zendayas mor.

I følge kilder til nettsiden skal paret være en god match og deler samme type humor.

På Twitter er det flere som uttrykker gleden over å se paret sammen og «Tom Holland» trender nå på kanalen.

Tanyarl Zendaya and Tom Holland appear to confirm they're dating 💋❤ cr: POP UpdatesHUAAA CONGRATSS..! pic.twitter.com/4L6ovHOWH5 — ON┆ JANGAN REPLY OOT ‼ (@bertanyarl) July 3, 2021

«Det ser ut som at Zendaya og Tom Holland bekrefter at de dater, HURRA, GRATULERER!!», skrives det.

«Disse bildene er det beste jeg har sett!», skriver en annen bruker.

Nå gjenstår det bare å se om paret bekrefter ryktene.